рф продлила временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года — Finance.ua

рф продлила временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года
Правительство россии продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правительственное заявление.
Это решение было принято в целях поддержания стабильности на рынке в период сезонного повышенного спроса и проведения плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), отметили в правительстве.
Ограничение не коснется:
- поставок в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС;
- горючего, которое вывозят граждане для личного пользования;
- топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи.
Напомним, запрет на экспорт, введенный 1 марта, был отменен в конце мая, но возобновлен 1 августа.
После серии украинских ударов по крупнейшим российским НПЗ объемы переработки нефти в июне упали до двухлетнего минимума. По данным росстата, производство бензина с конца декабря по конец мая снизилось на 20%, а дизельного топлива — на 11%.
В ответ власти решили засекретить статистику: с июня минэнерго рф прекратило публикацию еженедельных оперативных данных по производству горючего, ссылаясь на «геополитическую ситуацию» и необходимость защиты рынка от «манипуляций».
Поделиться новостью