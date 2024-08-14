рф продлила временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года — Finance.ua

рф продлила временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года Сегодня 17:40 — Энергетика

Правительство россии продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правительственное заявление.

Это решение было принято в целях поддержания стабильности на рынке в период сезонного повышенного спроса и проведения плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), отметили в правительстве.

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Ограничение не коснется:

поставок в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС;

горючего, которое вывозят граждане для личного пользования;

топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи.

Напомним, запрет на экспорт, введенный 1 марта, был отменен в конце мая, но возобновлен 1 августа.

После серии украинских ударов по крупнейшим российским НПЗ объемы переработки нефти в июне упали до двухлетнего минимума. По данным росстата, производство бензина с конца декабря по конец мая снизилось на 20%, а дизельного топлива — на 11%.

В ответ власти решили засекретить статистику: с июня минэнерго рф прекратило публикацию еженедельных оперативных данных по производству горючего, ссылаясь на «геополитическую ситуацию» и необходимость защиты рынка от «манипуляций».

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