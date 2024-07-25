В россии упала рентабельность продаж бензина: рекордно высокие цены еще вырастут — Finance.ua

В россии упала рентабельность продаж бензина: рекордно высокие цены еще вырастут Сегодня 11:45

В россии рентабельность продаж бензина Аи-95 на автозаправочных станциях ушла в минус.

Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что в условиях рекордно высоких оптовых цен на Аи-95 в этом году операторы АЗС начали нести убытки при продаже этой марки бензина.

По данным аналитиков, в среднем в рф чистая маржа продаж Аи-95 на АЗС опустилась до минус 1,2 руб. за литр.

«Ключевой причиной роста оптовых цен на Аи-95 остаются низкие темпы роста производства относительно быстрорастущего спроса. Ситуация заставляет операторов АЗС быстрее повышать цены», — пишет «Коммерсант»

Економічна Правда По материалам:

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