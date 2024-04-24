рф одобрила сделку по продаже российского бизнеса Hugo Boss — Finance.ua
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рф одобрила сделку по продаже российского бизнеса Hugo Boss

Фондовый рынок
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рф одобрила сделку по продаже российского бизнеса Hugo Boss
рф одобрила сделку по продаже российского бизнеса Hugo Boss
российская правительственная комиссия по продаже иностранных активов одобрила соглашение для немецкого дома моды Hugo Boss, который дает возможность продажи его российскому бизнесу ритейлеру Stockmann.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Hugo Boss, как и многие другие ритейлеры, приостановил свою розничную деятельность в россии из-за агрессии страны по отношению к Украине. Компания также заявила, что приостановила свою деятельность в сфере электронной коммерции на российском рынке и прекратила рекламу.
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российский «Интерфакс» цитирует заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, заявившего, что правительственная комиссия одобрила продажу, одним из условий которого является сохранение всех рабочих мест.
Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале этого года.
По материалам:
Економічна Правда
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