Резиденты «Дія.City» за год увеличили уплату налогов в два раза, до 8,5 млрд грн — Finance.ua
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Резиденты «Дія.City» за год увеличили уплату налогов в два раза, до 8,5 млрд грн

Казна и Политика
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Резиденты «Дія.City» за год увеличили уплату налогов в два раза, до 8,5 млрд грн
Резиденты «Дія.City» за год увеличили уплату налогов в два раза, до 8,5 млрд грн, Фото: vctr.media
По итогам 2023 года резиденты «Дія.City» уплатили 8,5 млрд грн налогов.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции, посвященной второй годовщине работы налогового режима «Дія.City».
В настоящее время резидентами «Дія.City» являются более 830 компаний, в которых работают более 62 000 специалистов, сообщил Федоров.
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Также, по его словам, резидентами налогового режима стали более 100 компаний defense-tech.
Для сравнения: в 2022 году резиденты уплатили в госбюджет более 4 млрд грн. В компаниях-резидентах «Дія.City» на конец 2022-го работало более 35 000 специалистов.
Ранее Кабинет Министров принял Национальную стратегию доходов к 2030 году. Документ — большой план увеличения собственных доходов Украины на среднесрочную перспективу. Одна из позиций — пересмотреть целесообразность существования проектов по созданию бизнес-стимулов путем льгот по налогу на прибыль предприятий. Сейчас в Украине действуют два таких режима: индустриальные парки и «Дія.City».
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6 февраля 2024 года состоялась презентация Diia. City United — союза, объединившего украинские технологические компании для сохранения функционирования и доработки специального налогового режима «Действие.City».
Стратегическими приоритетами Diia. City United участники называют формирование честных правил взаимодействия между властью и техносектором, ускорение интеграции украинской технотрасли на европейский и глобальный рынки.
По материалам:
Forbes.ua
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