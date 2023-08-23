К «Дія.City» стабильно присоединяются 80 компаний в квартал — Finance.ua
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К «Дія.City» стабильно присоединяются 80 компаний в квартал

Казна и Политика
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К «Дія.City» стабильно присоединяются 80 компаний в квартал
К «Дія.City» стабильно присоединяются 80 компаний в квартал
К «Дія.City» ежеквартально присоединяются более 80 IT-компаний.
Об этом свидетельствуют расчеты, проведённые специалистами облачного оператора UCloud.
Сейчас количество резидентов «Дія.City» преодолело отметку в 600 компаний.
Министерство цифровой трансформации Украины представило «Дія.City» еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022-го. С февраля по апрель того же года к ней присоединилось рекордное количество резидентов — 215. В дальнейшем количество новых членов сократилось, но продемонстрировало стабильный показатель роста — 70−80 компаний за квартал.
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Резидентам предлагают специальную систему налогообложения (с налогом на выведенный капитал вместо налога на прибыль), либерализованные и прозрачные трудовые отношения, европейскую систему приобретения и защиты интеллектуальных прав. Государство гарантирует сохранение этих условий в течение 25 лет.
Напомним, за год работы налогового пространства для ІТ-компаний «Дія.City» к нему присоединилось более 430 резидентов, было уплачено более 4 млрд грн налогов.
При этом, как отмечали в Минцифре, среднемесячная зарплата сотрудника «Дія.City» должна составлять 1200 евро в гривневом эквиваленте. Стартапам можно платить такие зарплаты не сразу, а год спустя. Компания может привлекать работников в штат как ФЛП и на контрактной основе.
По материалам:
Mind
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