К «Дія.City» стабильно присоединяются 80 компаний в квартал — Finance.ua

К «Дія.City» стабильно присоединяются 80 компаний в квартал Сегодня 09:18 — Казна и Политика

К «Дія.City» стабильно присоединяются 80 компаний в квартал

К «Дія.City» ежеквартально присоединяются более 80 IT-компаний.

Об этом свидетельствуют расчеты, проведённые специалистами облачного оператора UCloud.

Сейчас количество резидентов «Дія.City» преодолело отметку в 600 компаний.

Министерство цифровой трансформации Украины представило «Дія.City» еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022-го. С февраля по апрель того же года к ней присоединилось рекордное количество резидентов — 215. В дальнейшем количество новых членов сократилось, но продемонстрировало стабильный показатель роста — 70−80 компаний за квартал.

Резидентам предлагают специальную систему налогообложения (с налогом на выведенный капитал вместо налога на прибыль), либерализованные и прозрачные трудовые отношения, европейскую систему приобретения и защиты интеллектуальных прав. Государство гарантирует сохранение этих условий в течение 25 лет.

Напомним, за год работы налогового пространства для ІТ-компаний «Дія.City» к нему присоединилось более 430 резидентов, было уплачено более 4 млрд грн налогов.

При этом, как отмечали в Минцифре, среднемесячная зарплата сотрудника «Дія.City» должна составлять 1200 евро в гривневом эквиваленте. Стартапам можно платить такие зарплаты не сразу, а год спустя. Компания может привлекать работников в штат как ФЛП и на контрактной основе.

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