Резиденство в Украине и за рубежом: как избежать двойного налогообложения — Finance.ua
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Резиденство в Украине и за рубежом: как избежать двойного налогообложения

Личные финансы
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Резиденство в Украине и за рубежом: как избежать двойного налогообложения
Резиденство в Украине и за рубежом: как избежать двойного налогообложения
Налоговое резидентство означает, что у человека есть максимальные экономические и личные связи (центр жизненных интересов) с конкретной страной и должен платить налоги в бюджет.
В частности, вы становитесь резидентом, если ваш центр жизненных интересов в стране проживания, а именно:
  • постоянно проживаете в стране (более 183 дней);
  • владеете недвижимостью или арендуете;
  • учитесь;
  • ваши дети ходят в местный детсад или школу;
  • получаете налоговые скидки от государства;
  • имеете медицинское страхование;
  • получаете доход на местные счета;
  • открыли ФЛП по месту жительства.
Следует учесть, что законодательство в каждой стране особенное, поэтому необходимо локально уточнять, сколько и какие именно из этих критериев являются основанием для признания вас налоговым резидентом той или иной страны.
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Документы, свидетельствующие о налоговом резидентстве, могут понадобиться, если возникнет вопрос, должны ли вы одновременно платить и в Украине, и в стране проживания.

Что свидетельствует о том, что вы — резидент Украины

Человек является налогоплательщиком только в Украине, если соблюдаете следующие условия:
  • нет экономических или личных интересов в другой стране:
  • имеете ФЛП с украинской регистрацией (но это не всегда однозначное условие);
  • получаете от клиентов из каких-либо стран оплату только на счета банков Украины;
  • нет собственного офиса или места работы там, где вы временно проживаете.

Резидентство в другой стране

В настоящее время не существует единых баз, где к перечню доходов и, собственно, количеству налогов имела бы доступ и украинская налоговая, и налоговая страны вашего проживания.
Поэтому проверить, платите ли вы налоги и в каком объеме вне конкретной страны, можно только с помощью специального запроса от госорганов. Но в ближайшем будущем эта ситуация изменится, ибо наша страна присоединилась к CRS — соглашению об автоматическом обмене данными о финансовых счетах.
Если вы планируете платить налоги только в той стране, где работаете и постоянно живете, следует собрать доказательства и направить в Государственную налоговую службу Украины договор аренды жилья в стране пребывания, договор о трудоустройстве или устройстве ребенка в детсад.
Юрист Татьяна Некрасова советует во время консультации со специалистами отдельной страны уточнять и такие нюансы:
  • возникнут ли сложности из-за того, что ваш работодатель не имеет постоянного представительства в стране, где вы живете;
  • как следует оформляться в местную компанию человеку, имеющему статус временной защиты;
  • какие доходы облагаются налогом;
  • какой доход не облагается вовсе;
  • перечень обязательных уплат государству;
  • условия наступления резидентства и отсрочки;
  • когда именно нужно платить налог за прошлый год (в конце года, в следующем или конкретном месяце);
  • есть ли льготы, освобождающие от уплаты молодежь (например, в Польше не облагается налогом обучение, студенческая практика или доход от работы, если человек не достиг 26-летнего возраста или общая сумма полученных денег менее 85 528 злотых).
Если вы планируете оставаться за границей и после окончания военных действий, то также выясните у местных консультантов, при каких условиях следует регистрировать индивидуального предпринимателя там, где проживаете, и поможет ли это в будущем в получении вида на постоянное место жительства.
Больше законодательных тонкостей о двойном налогообложении и налоговом резидентстве читайте в статье на Finance.ua.

Двойное налогообложение: кому угрожает, как избежать

По материалам:
Finance.ua
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