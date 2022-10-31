Резиденство в Украине и за рубежом: как избежать двойного налогообложения — Finance.ua

Резиденство в Украине и за рубежом: как избежать двойного налогообложения Сегодня 12:01 — Личные финансы

Резиденство в Украине и за рубежом: как избежать двойного налогообложения

Налоговое резидентство означает, что у человека есть максимальные экономические и личные связи (центр жизненных интересов) с конкретной страной и должен платить налоги в бюджет.

В частности, вы становитесь резидентом, если ваш центр жизненных интересов в стране проживания, а именно:

постоянно проживаете в стране (более 183 дней);

владеете недвижимостью или арендуете;

учитесь;

ваши дети ходят в местный детсад или школу;

получаете налоговые скидки от государства;

имеете медицинское страхование;

получаете доход на местные счета;

открыли ФЛП по месту жительства.

Следует учесть, что законодательство в каждой стране особенное, поэтому необходимо локально уточнять, сколько и какие именно из этих критериев являются основанием для признания вас налоговым резидентом той или иной страны.

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Документы, свидетельствующие о налоговом резидентстве, могут понадобиться, если возникнет вопрос, должны ли вы одновременно платить и в Украине, и в стране проживания.

Что свидетельствует о том, что вы — резидент Украины

Человек является налогоплательщиком только в Украине, если соблюдаете следующие условия:

нет экономических или личных интересов в другой стране:

имеете ФЛП с украинской регистрацией (но это не всегда однозначное условие);

получаете от клиентов из каких-либо стран оплату только на счета банков Украины;

нет собственного офиса или места работы там, где вы временно проживаете.

Резидентство в другой стране

В настоящее время не существует единых баз, где к перечню доходов и, собственно, количеству налогов имела бы доступ и украинская налоговая, и налоговая страны вашего проживания.

Поэтому проверить, платите ли вы налоги и в каком объеме вне конкретной страны, можно только с помощью специального запроса от госорганов. Но в ближайшем будущем эта ситуация изменится, ибо наша страна присоединилась к CRS — соглашению об автоматическом обмене данными о финансовых счетах.

Если вы планируете платить налоги только в той стране, где работаете и постоянно живете, следует собрать доказательства и направить в Государственную налоговую службу Украины договор аренды жилья в стране пребывания, договор о трудоустройстве или устройстве ребенка в детсад.

Юрист Татьяна Некрасова советует во время консультации со специалистами отдельной страны уточнять и такие нюансы:

возникнут ли сложности из-за того, что ваш работодатель не имеет постоянного представительства в стране, где вы живете;

как следует оформляться в местную компанию человеку, имеющему статус временной защиты;

какие доходы облагаются налогом;

какой доход не облагается вовсе;

перечень обязательных уплат государству;

условия наступления резидентства и отсрочки;

когда именно нужно платить налог за прошлый год (в конце года, в следующем или конкретном месяце);

есть ли льготы, освобождающие от уплаты молодежь (например, в Польше не облагается налогом обучение, студенческая практика или доход от работы, если человек не достиг 26-летнего возраста или общая сумма полученных денег менее 85 528 злотых).

Если вы планируете оставаться за границей и после окончания военных действий, то также выясните у местных консультантов, при каких условиях следует регистрировать индивидуального предпринимателя там, где проживаете, и поможет ли это в будущем в получении вида на постоянное место жительства.

Больше законодательных тонкостей о двойном налогообложении и налоговом резидентстве читайте в статье на Finance.ua.

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