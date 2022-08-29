Минфин решил проблему двойного налогообложения украинских предпринимателей-беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минфин решил проблему двойного налогообложения украинских предпринимателей-беженцев

Личные финансы
1438
Минфин решил проблему двойного налогообложения украинских предпринимателей-беженцев
Минфин решил проблему двойного налогообложения украинских предпринимателей-беженцев
Решена одна из ключевых проблем риска двойного налогообложения предпринимателей за рубежом. Теперь получить справку-подтверждение статуса налогового резидента Украины можно онлайн.
Об этом сообщил председатель Государственной регуляторной службы Украины Алексей Кучер, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, по словам Кучера, в апреле этого года в ГРС обратились представители бизнеса с просьбой инициировать решение вопроса риска двойного налогообложения тех предпринимателей, которые осуществляют деятельность удаленно, поскольку вынужденно переместились за пределы территории Украины и обратились за временной защитой в другие страны.
Читайте также
Во время пребывания за границей у таких субъектов хозяйствования возникает вопрос о необходимости налогообложения в стране пребывания дохода, полученного на банковские счета, которые открыты в Украине, то есть с источником происхождения в Украине.
Для подтверждения резидентства Украины возникает потребность в получении справки-подтверждения статуса налогового резидента Украины, но результат административной услуги предоставляется в бумажном виде, что усложняет или вовсе делает невозможным ее получение в условиях военного положения для лиц, выехавших за границу.
Место для вашей рекламы
Это могло бы привести к тому, что граждане Украины, не желая этого, рисковали быть признанными резидентами других стран, а значит, платить налоги не в бюджет Украины. Это касается всех субъектов хозяйствования, в первую очередь отрасли IT, которая продемонстрировала свою устойчивость в условиях военного положения. За прошлый год отрасль принесла более 6,8 млрд долларов экспортных поступлений в экономику Украины.
«Сегодня этот подход, во исполнение поручения Премьер-министра Украины, изменен», — отметил глава Службы.
По результатам инициатив ГРС совместно с Министерством финансов, Министерством цифровой трансформации и Государственной налоговой службой Украины принят приказ, которым:
  • утверждена форма справки-подтверждения резидентства во избежание двойного резиденства согласно международным стандартам;
  • определена процедура выдачи соответствующей справки, в частности в электронной форме;
  • предусмотрена ее выдача с транслитерацией на английском языке.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.