Минфин решил проблему двойного налогообложения украинских предпринимателей-беженцев — Finance.ua

Минфин решил проблему двойного налогообложения украинских предпринимателей-беженцев Сегодня 13:32 — Личные финансы

Минфин решил проблему двойного налогообложения украинских предпринимателей-беженцев

Решена одна из ключевых проблем риска двойного налогообложения предпринимателей за рубежом. Теперь получить справку-подтверждение статуса налогового резидента Украины можно онлайн.

Об этом сообщил председатель Государственной регуляторной службы Украины Алексей Кучер, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по словам Кучера, в апреле этого года в ГРС обратились представители бизнеса с просьбой инициировать решение вопроса риска двойного налогообложения тех предпринимателей, которые осуществляют деятельность удаленно, поскольку вынужденно переместились за пределы территории Украины и обратились за временной защитой в другие страны.

Во время пребывания за границей у таких субъектов хозяйствования возникает вопрос о необходимости налогообложения в стране пребывания дохода, полученного на банковские счета, которые открыты в Украине, то есть с источником происхождения в Украине.

Для подтверждения резидентства Украины возникает потребность в получении справки-подтверждения статуса налогового резидента Украины, но результат административной услуги предоставляется в бумажном виде, что усложняет или вовсе делает невозможным ее получение в условиях военного положения для лиц, выехавших за границу.

Это могло бы привести к тому, что граждане Украины, не желая этого, рисковали быть признанными резидентами других стран, а значит, платить налоги не в бюджет Украины. Это касается всех субъектов хозяйствования, в первую очередь отрасли IT, которая продемонстрировала свою устойчивость в условиях военного положения. За прошлый год отрасль принесла более 6,8 млрд долларов экспортных поступлений в экономику Украины.

«Сегодня этот подход, во исполнение поручения Премьер-министра Украины, изменен», — отметил глава Службы.

По результатам инициатив ГРС совместно с Министерством финансов, Министерством цифровой трансформации и Государственной налоговой службой Украины принят приказ, которым:

утверждена форма справки-подтверждения резидентства во избежание двойного резиденства согласно международным стандартам;

определена процедура выдачи соответствующей справки, в частности в электронной форме;

предусмотрена ее выдача с транслитерацией на английском языке.

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