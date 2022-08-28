В Украине перевыполнили план по налогам: нардеп рассказал, сколько собрали за 5 месяцев войны — Finance.ua

В Украине перевыполнили план по налогам: нардеп рассказал, сколько собрали за 5 месяцев войны
С марта по июль Государственная налоговая служба Украины собрала 323,7 млрд грн. Это 102,1% от мирного плана поступлений, составленного без учета войны. То есть формально за пять месяцев войны план по налогам удалось даже перевыполнить.
Об этом в своем Telegram рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Впрочем, он признал: на данных о налогах отразились курс гривны, инфляция и логистика экспорта.
«Правильно будет отметить, что где-то сейчас работает 70-75% от экономики. Но факт в деньгах остается именно таким», — подчеркнул нардеп.
При этом он подчеркнул: с таможней дела обстоят хуже. Там «было 20-25%» от плана. Причины:
- льготы на импорт;
- заблокированные порты;
- фактическая потеря части таможен из-за боевых действий;
- «неэффективная работа».
Ранее же Железняк сообщил, что об анонсированном заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой снижении налогов в большинстве министерств не знают. В частности, по его словам, Минсоцполитики и Минфин в разработке реформы не участвовали. Кроме того, такое новшество не предусмотрено при разработке проекта бюджета на 2023 год.
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