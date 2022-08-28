В Украине перевыполнили план по налогам: нардеп рассказал, сколько собрали за 5 месяцев войны — Finance.ua

В Украине перевыполнили план по налогам: нардеп рассказал, сколько собрали за 5 месяцев войны Сегодня 12:04 — Казна и Политика

В Украине перевыполнили план по налогам: нардеп рассказал, сколько собрали за 5 месяцев войны

С марта по июль Государственная налоговая служба Украины собрала 323,7 млрд грн. Это 102,1% от мирного плана поступлений, составленного без учета войны. То есть формально за пять месяцев войны план по налогам удалось даже перевыполнить.

Об этом в своем Telegram рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Впрочем, он признал: на данных о налогах отразились курс гривны, инфляция и логистика экспорта.

«Правильно будет отметить, что где-то сейчас работает 70-75% от экономики. Но факт в деньгах остается именно таким», — подчеркнул нардеп.

При этом он подчеркнул: с таможней дела обстоят хуже. Там «было 20-25%» от плана. Причины:

льготы на импорт;

заблокированные порты;

фактическая потеря части таможен из-за боевых действий;

«неэффективная работа».

Ранее же Железняк сообщил, что об анонсированном заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой снижении налогов в большинстве министерств не знают. В частности, по его словам, Минсоцполитики и Минфин в разработке реформы не участвовали. Кроме того, такое новшество не предусмотрено при разработке проекта бюджета на 2023 год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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