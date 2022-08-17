Озвучили новую налоговую модель: 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС — Finance.ua

Озвучили новую налоговую модель: 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС Сегодня 13:03 — Казна и Политика

Озвучили новую налоговую модель: 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС

В Офисе президента Украины разрабатывают новую налоговую модель: 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС.

Об этом в интервью Forbes рассказал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

Что нужно знать?

Новую модель назвали «10-10-10», сейчас ее обсуждают. Она предусматривает снижение ставки налога на прибыль, а также НДФЛ до 10% (сейчас 18%), НДС до 10% (сейчас 20%).

сейчас ее обсуждают. Она предусматривает снижение ставки налога на прибыль, а также НДФЛ до 10% (сейчас 18%), НДС до 10% (сейчас 20%). ЕСВ и военный сбор вообще предлагается отменить.

Но предусматривается отмена всех льгот и усиление ответственности за нарушение налогового законодательства. Также в законах может появиться норма о доступе налоговой к данным о банковских счетах налогоплательщиков.

«Мы не предлагаем ничего уникального. Например, в США ответственность за нарушение налогового законодательства является самой большой среди всех возможных правонарушений. В то же время, мы хотим создать модель, которая позволит Украине быть конкурентной с налоговой точки зрения, в том числе и для глобального бизнеса», — говорит Шурма.

По его словам, к консенсусу в этом вопросе в Офисе пока не пришли. Но чиновник надеется, что новую модель смогут принять в ближайшие месяцы или полгода.

Почему это важно? В новой модели фактически изменяются ставки всех основных налогов, уплачиваемых украинским бизнесом. Если в ней предусматривается отмена налоговых льгот, то, вероятно, она будет касаться и льготных режимов для IT, типа Дія City. Также пока неясно, останется ли в новой модели место для «упрощенцев».

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