Озвучили новую налоговую модель: 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС — Finance.ua
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Озвучили новую налоговую модель: 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС

Казна и Политика
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Озвучили новую налоговую модель: 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС
Озвучили новую налоговую модель: 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС
В Офисе президента Украины разрабатывают новую налоговую модель: 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС.
Об этом в интервью Forbes рассказал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

Что нужно знать?

  • Новую модель назвали «10-10-10», сейчас ее обсуждают. Она предусматривает снижение ставки налога на прибыль, а также НДФЛ до 10% (сейчас 18%), НДС до 10% (сейчас 20%).
  • ЕСВ и военный сбор вообще предлагается отменить.
  • Но предусматривается отмена всех льгот и усиление ответственности за нарушение налогового законодательства. Также в законах может появиться норма о доступе налоговой к данным о банковских счетах налогоплательщиков.
«Мы не предлагаем ничего уникального. Например, в США ответственность за нарушение налогового законодательства является самой большой среди всех возможных правонарушений. В то же время, мы хотим создать модель, которая позволит Украине быть конкурентной с налоговой точки зрения, в том числе и для глобального бизнеса», — говорит Шурма.
По его словам, к консенсусу в этом вопросе в Офисе пока не пришли. Но чиновник надеется, что новую модель смогут принять в ближайшие месяцы или полгода.
Почему это важно? В новой модели фактически изменяются ставки всех основных налогов, уплачиваемых украинским бизнесом. Если в ней предусматривается отмена налоговых льгот, то, вероятно, она будет касаться и льготных режимов для IT, типа Дія City. Также пока неясно, останется ли в новой модели место для «упрощенцев».
По материалам:
Ain.Ua
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