Резервы НБУ сейчас выше, чем до войны, благодаря международной помощи — Finance.ua

«Таким образом, резервы НБУ сейчас даже выше, чем до войны. Мы тратим их на продажу валюты банкам для обеспечения потребностей критического импорта. В общем, средств, которые мы уже аккумулировали, хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы», — сказал Николайчук.
Он сообщил, что сейчас ведутся активные переговоры, чтобы на базе МВФ создать специальный фонд для Украины, который будет финансироваться странами G7 и, возможно, присоединятся другие развитые страны.
«Этот механизм должен стать основным элементом поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Впрочем, пока идут переговоры, мы не можем говорить о конкретных суммах», — добавил он.