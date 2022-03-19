Резервы НБУ сейчас выше, чем до войны, благодаря международной помощи — Finance.ua

Резервы НБУ сейчас выше, чем до войны, благодаря международной помощи

Сегодня 15:42 — Казна и Политика

Резервы НБУ сейчас выше, чем до войны, благодаря международной помощи

Благодаря международной помощи международные резервы НБУ сейчас даже выше, чем до войны. Средств хватит для поддержания нормального функционирования страны на ближайшие месяцы.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью « Forbes Украина ».

По его словам, Украина уже получила 1,4 млрд долларов от МВФ и первые транши макрофинансовой помощи от ЕС в 300 млн долларов и от Всемирного банка — 311 млн долларов.

«Таким образом, резервы НБУ сейчас даже выше, чем до войны. Мы тратим их на продажу валюты банкам для обеспечения потребностей критического импорта. В общем, средств, которые мы уже аккумулировали, хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы», — сказал Николайчук.

Он сообщил, что сейчас ведутся активные переговоры, чтобы на базе МВФ создать специальный фонд для Украины, который будет финансироваться странами G7 и, возможно, присоединятся другие развитые страны.

«Этот механизм должен стать основным элементом поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Впрочем, пока идут переговоры, мы не можем говорить о конкретных суммах», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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