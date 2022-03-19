НБУ оценил экономические потери Украины от войны — Finance.ua

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НБУ оценил экономические потери Украины от войны

Сегодня 13:03Казна и Политика
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НБУ оценил экономические потери Украины от войныНБУ оценил экономические потери Украины от войны
Потери Украины после российского вторжения составили менее 50% ВВП. Однако после шока первых дней войны экономика стала приспосабливаться к условиям военного времени.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью «Forbes Украина».
«Деловая активность в стране действительно сильно снизилась. Понятно, что в первую очередь в областях, где продолжаются боевые действия. Другие территории страдают от разрыва цепей поставок и потери рабочей силы из-за участия в обороне страны и вынужденной миграции», — сказал он.
Однако, по его словам, после шока первых дней войны экономика начала приспосабливаться к условиям военного времени.
«Очень важно, что продолжает нормально работать финансовый сектор: банки обеспечивают платежи, нет проблем с наличной гривной, нам в целом удалось сохранить финансовую стабильность. Да, ценой достаточно жестких ограничений, но я считаю, что нам удалось найти баланс между стабилизирующим эффектом и тем , что система продолжает выполнять свои функции», — сказал Николайчук.
По его словам, очень тяжело оценить сейчас ВВП, еще труднее — сделать оценку динамики во втором квартале, потому что это зависит от продолжительности боевых действий.
«То, что мы видим по высокочастотным индикаторам, — экономика просела несколько меньше, чем на 50%. Например, потребление электроэнергии за последние две недели составляет около 60% от нормального довоенного уровня. Загруженность предприятий ГМК составляет 50% — в основном они работают на удовлетворение внутреннего спроса, в том числе связанного с военными потребностями», — добавил он.
Отвечая на вопрос по прогнозу МВФ, который ожидает падения ВВП в 2022 году на 10% при условии, если боевые действия завершатся в ближайшее время, и 25-35% в случае более продолжительной войны, Николайчук сказал, что оценка базируется на расчетах, исходя из ситуации первой недели войны.
«Думаю, плюс-минус это соответствует реальному положению вещей. К тому же вряд ли сейчас реально дать более точную оценку», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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