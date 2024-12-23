Рейтинг железнодорожных операторов: кто лидирует в Европе — Finance.ua

Рейтинг железнодорожных операторов: кто лидирует в Европе Сегодня 19:00 — Мир

Рейтинг железнодорожных операторов: кто лидирует в Европе

Составлен рейтинг железнодорожных операторов в Европе, из которого можно заключить, что большинство из них не оправдывают ожиданий, а дорогие билеты не всегда означают высокое качество услуг. Эксперты утверждают, что европейские операторы должны повысить надежность, доступность и опыт бронирования ж/д билетов.

Об этом рассказывает организация Transport&Environment

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Возглавляют рейтинг ж/д операторов итальянский Trenitalia, швейцарский SBB и чешская компания RegioJet. Последнее место занимает оператор Eurostar.

В общей сложности рейтинг оценивает 27 железнодорожных операторов по 8 критериям, включая цены на билеты, надежность и удобство на борту. Trenitalia выделяется опытом путешествий, SBB — самый пунктуальный оператор, а у RegioJet — одни из самых доступных билетов.

Доступность является ключевым критерием для пассажиров, использующих железную дорогу для путешествий на дальние расстояния, но анализ T&E показывает, что некоторые крупные операторы испытывают проблемы с этим. Deutsche Bahn (DB), SNCF и Eurostar получают плохие отметки относительно цены, на которые приходится 25% окончательного балла. Специальные тарифы, такие как скидки для семей и возрастных групп, могут сделать железную дорогу более доступной для многих людей. В этой категории, которая составляет 15% рейтинга, получили самые высокие оценки:

болгарский BDZ;

португальский CP;

греческий Hellenic Trains;

шведский SJ;

итальянские Italo и Trenitalia.

Легкость бронирования и надежность, которые составляют 15% рейтинга, являются важными факторами, которые улучшают опыт пассажиров и способствуют использованию транспорта с низким содержанием углерода.

По надежности лидируют:

швейцарский SBB;

бельгийский SNCB;

испанский Renfe.

Самые низкие места занимают:

немецкий DB;

португальский CP;

шведский Snälltåget.

Из 27 операторов только 11 достигают пунктуальности свыше 80%.

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Как показал дополнительный анализ итогового рейтинга T&E, более высокие цены не гарантируют лучшего обслуживания. ÖBB и Trenitalia предлагают лучшие цены и качество в Европе, в то время как Eurostar и Avanti взимают высокие тарифы, но предоставляют услуги ниже уровня рейтинга T&E, поскольку все больше людей соглашаются с тем, что железнодорожные услуги в Европе должны улучшаться.

Урсула фон дер Ляен недавно пообещала создать новый Единый цифровой регламент бронирования и продажи билетов, чтобы туристы могли легко бронировать билеты между операторами и странами, не боясь потерять сообщение. Во время слушаний она поручила это своему кандидату на должность комиссара по устойчивому транспорту, который он пообещал сделать в ближайшее время.

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