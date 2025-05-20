Рейтинг самых прибыльных банков Украины — Finance.ua

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Рейтинг самых прибыльных банков Украины

Фондовый рынок
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Рейтинг самых прибыльных банков Украины
Рейтинг самых прибыльных банков Украины
ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных банков в первом квартале 2025 года с чистой прибылью 16,8 млрд грн, в тройке лидеров также государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк с показателями 4,7 млрд грн и 2,4 млрд грн соответственно.
Как сообщил Национальный банк, в первую пятерку также вошли Райффайзен Банк — 2,2 млрд грн и Универсал Банк (mono) — 1,7 млрд грн (все — Киев).
Согласно обнародованным данным, вторую пятерку наиболее прибыльных сформировали:
  • ПУМБ — 1,5 млрд грн;
  • Креди Агриколь Банк — 1,3 млрд грн;
  • Укрсиббанк — 1,3 млрд;
  • Сити Банк — 1,2 млрд;
  • ОТП Банк — 1,1 млрд грн.
По статистике НБУ, в первом квартале 2025 года 50 украинских банков получили 40,4 млрд грн чистой прибыли, тогда как 10 сработали с общим убытком 0,4 млрд грн.
Больше всего убытков — у банка «Альянс» — 163,9 млн грн. Далее следуют РВС Банк — 140,8 млн грн, Правэкс Банк — 44,9 млн грн, Индустриалбанк — 26,8 млн грн и передан государству ПИН Банк — 14,6 млн грн.
Также в минусе завершили квартал МИБ — 12,8 млн грн, банк «Украинский капитал» — 10,2 млн грн, БТА Банк — 5,7 млн ​​грн, УБРР — 3,8 млн грн и банк «Траст-Капитал» — 2,7 млн ​​грн.

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Что касается расходов на налог на прибыль, то лидером продолжает оставаться ПриватБанк — 5,3 млрд грн, после него следует Райффайзен Банк — 0,70 млрд грн, Универсал Банк (mono) — 0,59 млрд, ПУМБ — 0,51 млрд, а закрывает пятерку лидеров Укрсиббанк — 0,45 млрд грн. Итого банки в январе-марте уплатили в бюджет 10,5 млрд грн налога.
Лидером по чистому процентному доходу остается ПриватБанк — 18,4 млрд, после него следуют Ощадбанк — 7,3 млрд грн, Райффайзен Банк — 4,4 млрд грн, Универсал Банк (mono) — 4,4 млрд и ПУМБ 3,9 млрд грн.
Также в десятку попал Укрсиббанк — 2,9 млрд грн, Укргазбанк — 2,6 млрд грн, Укрэксимбанк — 2,3 млрд грн, ОТП Банк — 2,2 млрд грн и Сенс Банк — 1,9 млрд грн.

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В рейтинге по чистым комиссионным доходам лидирует ПриватБанк с показателем 6,6 млрд грн. Далее следуют Ощадбанк — 1,9 млрд грн, Универсал Банк (mono) — 0,75 млрд грн, Райффайзен Банк — 0,64 млрд грн, а пятую позицию занимает А-Банк с результатом 0,50 млрд грн.
В десятку также вошли: ПУМБ — 0,53 млрд грн, Сенс Банк — 0,44 млрд грн, УкрСиббанк — 0,38 млрд грн, Банк Альянс — 0,33 млрд грн и Укргазбанк — 0,33 млрд грн.
Как сообщалось, банки Украины в первом квартале 2025 года получили 39,96 млрд грн чистой прибыли, что всего на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Справка Finance.ua:

  • в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывается 70,4 млн вкладов граждан и ФЛП. Более трети вкладов (35,9%) в долларах и евро. Большинство вкладов в национальной валюте: 60 млн вкладов на 892,8 млрд гривен. С начала года сумма сократилась на 6,7 млрд гривен;
  • объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в апреле увеличился на 2,9% до рекордных 1 257,912 млрд гривен.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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