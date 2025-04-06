Рейтинг самых надежных бюджетных автомобилей — Finance.ua

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Рейтинг самых надежных бюджетных автомобилей

Технологии&Авто
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Рейтинг самых надежных бюджетных автомобилей
Рейтинг самых надежных бюджетных автомобилей, Фото: freepik
Надежность является очень важным критерием при выборе нового автомобиля, особенно для водителей с ограниченным бюджетом. Однако некоторые модели выделяются своей «капризностью».
Эксперты из iSeeCars назвали 12 самых надежных новых автомобилей из бюджетного сегмента.
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Все эти модели можно приобрести в США менее чем за 30 тысяч долларов.
Honda Civic является самым надежным бюджетным автомобилем, который можно купить новым в 2025 году.
По прогнозу профессионалов, эта модель способна прослужить около 13,7 лет без серьезных поломок.
На втором месте расположилась Toyota Corolla. Эта модель является одним из самых популярных автомобилей в мире.
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Тройку лидеров замыкает Subaru Impreza в кузове универсал. Эксперты отметили, что данная модель доступна с полным приводом.
ТОП-12 самых надежных бюджетных автомобилей:
  1. Honda Civic.
  2. Toyota Corolla.
  3. Subaru Impreza (универсал).
  4. Mitsubishi Outlander Sport.
  5. Kia Soul.
  6. Mazda3 (седан).
  7. Hyundai Elantra.
  8. Nissan Sentra.
  9. Nissan Versa.
  10. Chevrolet TrailBlazer.
  11. Chevrolet Malibu.
  12. Volkswagen Jetta.
По материалам:
УНІАН
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