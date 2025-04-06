Рейтинг самых надежных бюджетных автомобилей — Finance.ua

Рейтинг самых надежных бюджетных автомобилей 06.04.2025, 02:09 — Технологии&Авто

Рейтинг самых надежных бюджетных автомобилей, Фото: freepik

Надежность является очень важным критерием при выборе нового автомобиля, особенно для водителей с ограниченным бюджетом. Однако некоторые модели выделяются своей «капризностью».

Эксперты из iSeeCars назвали 12 самых надежных новых автомобилей из бюджетного сегмента.

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Все эти модели можно приобрести в США менее чем за 30 тысяч долларов.

Honda Civic является самым надежным бюджетным автомобилем, который можно купить новым в 2025 году.

По прогнозу профессионалов, эта модель способна прослужить около 13,7 лет без серьезных поломок.

На втором месте расположилась Toyota Corolla. Эта модель является одним из самых популярных автомобилей в мире.

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Тройку лидеров замыкает Subaru Impreza в кузове универсал. Эксперты отметили, что данная модель доступна с полным приводом.

ТОП-12 самых надежных бюджетных автомобилей:

Honda Civic. Toyota Corolla. Subaru Impreza (универсал). Mitsubishi Outlander Sport. Kia Soul. Mazda3 (седан). Hyundai Elantra. Nissan Sentra. Nissan Versa. Chevrolet TrailBlazer. Chevrolet Malibu. Volkswagen Jetta.

УНІАН По материалам:

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