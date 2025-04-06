Рейтинг самых надежных бюджетных автомобилей — Finance.ua

Рейтинг самых надежных бюджетных автомобилей
Надежность является очень важным критерием при выборе нового автомобиля, особенно для водителей с ограниченным бюджетом. Однако некоторые модели выделяются своей «капризностью».
Эксперты из iSeeCars назвали 12 самых надежных новых автомобилей из бюджетного сегмента.
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Все эти модели можно приобрести в США менее чем за 30 тысяч долларов.
Honda Civic является самым надежным бюджетным автомобилем, который можно купить новым в 2025 году.
По прогнозу профессионалов, эта модель способна прослужить около 13,7 лет без серьезных поломок.
На втором месте расположилась Toyota Corolla. Эта модель является одним из самых популярных автомобилей в мире.
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Тройку лидеров замыкает Subaru Impreza в кузове универсал. Эксперты отметили, что данная модель доступна с полным приводом.
ТОП-12 самых надежных бюджетных автомобилей:
- Honda Civic.
- Toyota Corolla.
- Subaru Impreza (универсал).
- Mitsubishi Outlander Sport.
- Kia Soul.
- Mazda3 (седан).
- Hyundai Elantra.
- Nissan Sentra.
- Nissan Versa.
- Chevrolet TrailBlazer.
- Chevrolet Malibu.
- Volkswagen Jetta.
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