Рейтинг самых лучших авто для активного отдыха (фото) 28.06.2026, 01:11 — Технологии&Авто

BMW 5-Series Touring

Современный активный образ жизни требует соответствующего транспорта. Эксперты собрали 10 самых лучших моделей для путешествий.

Об этом пишет carzone.

Престижные универсалы и кроссоверы

Эти модели предлагают идеальный баланс между изящным премиальным стилем, комфортом на трассе и большим объемом багажника.

BMW 5-Series Touring

Этот элегантный универсал станет украшением любой парковки. Его огромный багажник легко вмещает несколько сумок с клюшками для гольфа, причем владельцу даже не придется складывать задние сиденья.

BMW 5-Series Touring, Фото: carkeys

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain

Внедорожный универсал повышенной проходимости. Благодаря пневмоподвеске и надежному полному приводу он чувствует одинаково уверенно как на асфальтированном шоссе, так и на диком берегу реки.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, Фото: caranddriver

Volvo XC90

Безопасный и изысканный семиместный кроссовер, который без проблем пробирается сквозь умеренную грязь. Если сложить третий ряд сидений, гигантский багажник вместит большое количество тяжелой туристической экипировки.

Volvo XC90, Фото: thecarexpert

Volkswagen Golf Estate

Этот универсал предлагает отличные манеры на дороге, премиальный имидж немецкого бренда и вместительное багажное отделение за разумные деньги.

Volkswagen Golf Estate, Фото: carmagazine

Выносливые пикапы и вездеходы

Если ваши маршруты пролегают по настоящему бездорожью, а снаряжение весит немало, стоит обратить внимание на тяжелую полноприводную технику.

Land Rover Defender

Легендарный вездеход, для которого производитель предлагает множество фирменных аксессуаров: встроенные багажники на крышу, боковые стремянки и дополнительные защитные контейнеры.

Land Rover Defender, Фото: onyxautomotive

Форд Ranger

Универсальный рамный пикап, в открытый кузов которого можно без колебаний забросить грязные велосипеды, каноэ или сноуборды. Мощная система полного привода позволяет искать самые отдаленные локации.

Форд Ranger, Фото: kleynvans

Toyota Hilux

Пикап с абсолютно железобетонной репутацией неубиваемости, которую в свое время подтвердили эксперты шоу Top Gear. Он без проблем выдержит любое тяжелое спортивное снаряжение.

Toyota Hilux, Фото: motor1

Практичные семейные автомобили

Максимальное внутреннее пространство, высокая топливная эффективность и разумная цена для тех, кто больше всего ценит функциональность.

Skoda Superb Combi

Предлагает рекордный в своем классе объем багажника. Чешский бренд традиционно поддерживает культовые велогонки (Тур де Франс, Вуэльта), поэтому шоссейный велосипед на крыше этого авто выглядит максимально аутентично.

Skoda Superb Combi, Фото: carsireland

Hyundai Santa Fe

Практичный кроссовер, длинная линия крыши которого идеально подходит для фиксации больших досок для гребли. Тяжелый дизельный мотор делает эту модель отличным буксиром для прицепов.

Hyundai Santa Fe, Фото: motor1

Subaru Outback

Надежный полноприводный универсал, созданный непосредственно для фанатов дикой природы. Фирменная система полного привода позволяет въехать глубоко в лес или горы в поисках идеальных мест для кемпинга.

Subaru Outback, Фото: subaru

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.