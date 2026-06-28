Рейтинг самых лучших авто для активного отдыха (фото)
Современный активный образ жизни требует соответствующего транспорта. Эксперты собрали 10 самых лучших моделей для путешествий.
Об этом пишет carzone.
Престижные универсалы и кроссоверы
Эти модели предлагают идеальный баланс между изящным премиальным стилем, комфортом на трассе и большим объемом багажника.
BMW 5-Series Touring
Этот элегантный универсал станет украшением любой парковки. Его огромный багажник легко вмещает несколько сумок с клюшками для гольфа, причем владельцу даже не придется складывать задние сиденья.
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
Внедорожный универсал повышенной проходимости. Благодаря пневмоподвеске и надежному полному приводу он чувствует одинаково уверенно как на асфальтированном шоссе, так и на диком берегу реки.
Volvo XC90
Безопасный и изысканный семиместный кроссовер, который без проблем пробирается сквозь умеренную грязь. Если сложить третий ряд сидений, гигантский багажник вместит большое количество тяжелой туристической экипировки.
Volkswagen Golf Estate
Этот универсал предлагает отличные манеры на дороге, премиальный имидж немецкого бренда и вместительное багажное отделение за разумные деньги.
Выносливые пикапы и вездеходы
Если ваши маршруты пролегают по настоящему бездорожью, а снаряжение весит немало, стоит обратить внимание на тяжелую полноприводную технику.
Land Rover Defender
Легендарный вездеход, для которого производитель предлагает множество фирменных аксессуаров: встроенные багажники на крышу, боковые стремянки и дополнительные защитные контейнеры.
Форд Ranger
Универсальный рамный пикап, в открытый кузов которого можно без колебаний забросить грязные велосипеды, каноэ или сноуборды. Мощная система полного привода позволяет искать самые отдаленные локации.
Toyota Hilux
Пикап с абсолютно железобетонной репутацией неубиваемости, которую в свое время подтвердили эксперты шоу Top Gear. Он без проблем выдержит любое тяжелое спортивное снаряжение.
Практичные семейные автомобили
Максимальное внутреннее пространство, высокая топливная эффективность и разумная цена для тех, кто больше всего ценит функциональность.
Skoda Superb Combi
Предлагает рекордный в своем классе объем багажника. Чешский бренд традиционно поддерживает культовые велогонки (Тур де Франс, Вуэльта), поэтому шоссейный велосипед на крыше этого авто выглядит максимально аутентично.
Hyundai Santa Fe
Практичный кроссовер, длинная линия крыши которого идеально подходит для фиксации больших досок для гребли. Тяжелый дизельный мотор делает эту модель отличным буксиром для прицепов.
Subaru Outback
Надежный полноприводный универсал, созданный непосредственно для фанатов дикой природы. Фирменная система полного привода позволяет въехать глубоко в лес или горы в поисках идеальных мест для кемпинга.
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