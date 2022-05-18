Рейтинг наименее надежных автомобилей по данным ADAC в 2021 году — Finance.ua

Рейтинг наименее надежных автомобилей по данным ADAC в 2021 году

Рейтинг наименее надежных автомобилей по данным ADAC в 2021 году

Авторитетная ассоциация немецких водителей ADAC, основанная еще в 1903-м, ежегодно отчитывается о количестве выездов собственных экипажей технической помощи на немецкие дороги по вызовам членов клуба. А это немало работы: согласно статистике ADAC, в прошлом году «желтые ангелы» выезжали на помощь примерно в 3,5 миллиона раз: и это на 3% чаще, чем в 2020 году, пишет auto.ria.

Наиболее распространенной причиной вызова технической помощи на дорогу в прошлом году оказалась проблема с пусковым аккумулятором (46% всех вызовов). Вторая по популярности причина — выход из строя систем двигателя и его электроники (15,5%). На третьем месте проблемы с кузовом, рулевым управлением или ходовой частью (14,8%), далее идут проблемы с генератором, стартером и проводкой (10,3%). Мелочи типа остановки из-за пустого топливного бака (есть и такие) или спущенного колеса ADAC в годовой рейтинг не включает.

Рассортировав отчеты о выполненных в течение года работах, эксперты составили перечень легковушек, нуждающихся в помощи чаще остальных (справедливости ради был введен индекс, учитывающий количество вызовов на тысячу зарегистрированных в Германии авто каждой модели). В общей сложности в него попали 132 модели 22 марок авто в возрасте от трех до десяти лет, однако мы расскажем только об «антилидерах» в каждом из классов.

Самые проблемные автомобили по данным ADAC

Класс А:

smart forfour (2015 г.в.): 30,2;

smart fortwo (2016 г.в.): 26,3;

Skoda Citigo (2012 г.в.): 24,5.

Класс B:

Renault Clio (2015 г.в.): 34,6;

Hyundai i20 (2014 г.в.): 34,4;



Peugeot 207 (2012 г.в.): 30,2.



Класс С:

Peugeot 308 (2012 г.в.): 33,1;

Ford C-Max (2012 г.в.): 32,8;

Kia Ceed (2012 г.в.): 31,0.

Класс D:

Ford S-Max (2016 г.в.): 38,1;

Volkswagen Sharan (2013 г.в.): 37,0;

Opel Insignia (2016 г.в.): 36,0.

Класс Е:

Mercedes-Benz E-класса (2012 г.в.): 23,7;

Skoda Superb (2012 г.в.): 23,7;



Volkswagen Touareg (2012 г.в.): 19,6.



Фургоны:

Opel Vivaro (2015 г.в.): 19,8;

Volkswagen Transporter (2012 г.в.): 19,4;

Mercedes-Benz Vito/Viano (2012 г.в.): 18.3.

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