Рейтинг наименее надежных автомобилей по данным ADAC в 2021 году — Finance.ua

Рейтинг наименее надежных автомобилей по данным ADAC в 2021 году
Авторитетная ассоциация немецких водителей ADAC, основанная еще в 1903-м, ежегодно отчитывается о количестве выездов собственных экипажей технической помощи на немецкие дороги по вызовам членов клуба. А это немало работы: согласно статистике ADAC, в прошлом году «желтые ангелы» выезжали на помощь примерно в 3,5 миллиона раз: и это на 3% чаще, чем в 2020 году, пишет auto.ria.
Наиболее распространенной причиной вызова технической помощи на дорогу в прошлом году оказалась проблема с пусковым аккумулятором (46% всех вызовов). Вторая по популярности причина — выход из строя систем двигателя и его электроники (15,5%). На третьем месте проблемы с кузовом, рулевым управлением или ходовой частью (14,8%), далее идут проблемы с генератором, стартером и проводкой (10,3%). Мелочи типа остановки из-за пустого топливного бака (есть и такие) или спущенного колеса ADAC в годовой рейтинг не включает.
Рассортировав отчеты о выполненных в течение года работах, эксперты составили перечень легковушек, нуждающихся в помощи чаще остальных (справедливости ради был введен индекс, учитывающий количество вызовов на тысячу зарегистрированных в Германии авто каждой модели). В общей сложности в него попали 132 модели 22 марок авто в возрасте от трех до десяти лет, однако мы расскажем только об «антилидерах» в каждом из классов.
Самые проблемные автомобили по данным ADAC
Класс А:
smart forfour (2015 г.в.): 30,2;
smart fortwo (2016 г.в.): 26,3;
Skoda Citigo (2012 г.в.): 24,5.
Класс B:
Renault Clio (2015 г.в.): 34,6;
Hyundai i20 (2014 г.в.): 34,4;
Peugeot 207 (2012 г.в.): 30,2.
Класс С:
Peugeot 308 (2012 г.в.): 33,1;
Ford C-Max (2012 г.в.): 32,8;
Kia Ceed (2012 г.в.): 31,0.
Класс D:
Ford S-Max (2016 г.в.): 38,1;
Volkswagen Sharan (2013 г.в.): 37,0;
Opel Insignia (2016 г.в.): 36,0.
Класс Е:
Mercedes-Benz E-класса (2012 г.в.): 23,7;
Skoda Superb (2012 г.в.): 23,7;
Volkswagen Touareg (2012 г.в.): 19,6.
Фургоны:
Opel Vivaro (2015 г.в.): 19,8;
Volkswagen Transporter (2012 г.в.): 19,4;
Mercedes-Benz Vito/Viano (2012 г.в.): 18.3.
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