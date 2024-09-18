Рейтинг марок авто, пользующихся наибольшим спросом в Украине — Finance.ua

Рейтинг марок авто, пользующихся наибольшим спросом в Украине Сегодня 21:07 — Технологии&Авто

Рейтинг марок авто, пользующихся наибольшим спросом в Украине

Volkswagen стал лидером среди всех импортированных авто — более 30 тысяч автомобилей этой марки были ввезены в Украину за 2024 год.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.

Всего же в нынешнем году в Украину было ввезено из-за границы 273 219 транспортных средств.

Где больше всего регистрируют ввезенные авто

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве — 36 780 транспортных средств. Это 13.5% от общего количества импортируемых в этом году автомобилей. Далее следуют Львовщина — 28 029 автомобилей (10%) и Одесщина — 20 070 авто (7%).

Меньше всего авто ввезли и зарегистрировали в Кировоградской области (4 871 авто или 1.8%), Донецкой области (3 930 авто или 1.4%) и Херсонщине (1 644 авто или 0.6%). В прифронтовой Луганщине зарегистрировано только 1045 авто — 0.4% от общего количества.

ТОП марок импортируемых автомобилей

Volkswagen стал наиболее востребованной у украинцев маркой авто: 30 175 автомобилей (11%). В рейтинг также попали Renault — 20 664 авто, Audi — 16 021, Nissan — 15 051 и BMW — 13 531 автомобилей соответственно.

В 23 из 24 областей Украины наиболее востребованной маркой авто стал Volkswagen. Исключением стала только столица: в Киеве чаще регистрируют свежеввезенные Toyota, а в Черниговской — Renault.

Стоит заметить, что по моделям авто распределение несколько иное: безусловно лидирует Skoda Octavia с 6088 авто. Далее — Volkswagen Golf (5 896 автомобилей) и Volkswagen Passat (4 903), Volkswagen Tiguan (4 760) и Mazda CХ-5 (4 251).

Известность конкретных моделей также разнится в зависимости от региона. К примеру, Skoda Octavia является фаворитом в Закарпатской, Черкасской, Ровенской и Житомирской областях. В восточных регионах, таких как Харьковская, Полтавская, Сумская, Донецкая и Луганская области, больше всего регистрируют Renault Megane.

Западные области, включая Ивано-Франковскую, Винницкую, Хмельницкую, Волынскую и Тернопольскую области, предпочитают Volkswagen Golf.

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Mazda CХ-5 популярна в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. А в столице, Черниговской и Николаевской областях больше всего ввезено Renault Duster.

Nissan Leaf доминирует в Одесской и Черниговской областях. Львовская область отметилась своей любовью к Audi Q5, а Киевщина (за исключением столицы) — к Nissan Rogue. Кировоградская область предпочитает Volkswagen Tiguan.

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