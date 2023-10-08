Рейтинг лучших университетов мира: какие страны доминируют в топ-100 — Finance.ua

Рейтинг лучших университетов мира: какие страны доминируют в топ-100 Сегодня 20:43 — Личные финансы

Рейтинг лучших университетов мира: какие страны доминируют в топ-100

В рейтинг лучших университетов мира, который составляет британское агентство Times Higher Education, вошло рекордное количество украинских ЗВО — 32. Правда, ни одного из них нет в первой сотне.

Об этом пишет «Слово и дело».

Всего в 2023 году агентство включило в рейтинг 1591 университет из 112 стран мира. При оценке учитывалась их научно-исследовательская работа, качество образования, цитируемость, интернационализация и инновации.

Инфографика: «Слово и дело»

Треть университетов (36) из первой сотни находится в США. В первой двадцатке Штаты также доминируют: Стэнфордский университет (2 место), Массачусетский технологический университет (3), Гарвардский университет (4), Принстонский университет (6), Калифорнийский технологический институт (7), Калифорнийский университет Беркли (9), Йельский университет (10), Чикагский университет (13), Университет Джонса Хопкинса (15), Пенсильванский университет (16), Колумбийский университет (17), Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (18), Корнеллский университет (20).

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На втором месте по количеству университетов в топ-100 находится Великобритания — 12. В первой двадцатке всего 3 британских университета, однако один из них — Оксфордский — семь лет подряд возглавляет рейтинг. Кембриджский университет занял 5-е место в рейтинге, Имперский колледж Лондона — 8.

Еще два университета из первой двадцатки находятся в Китае: Университет Циньхуа — 12 место и Пекинский университет — 14. Всего в топ-100 вошли семь китайских вузов.

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Кроме того, по одному месту в двадцатке заняли Швейцария (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха на 11-м месте) и Сингапур (Национальный университет Сингапура на 19-м месте).

Во второй двадцатке рейтинга лучших университетов мира тоже доминируют США: Мичиганский университет (23 место), Университет Карнеги-Меллона (24), Вашингтонский университет (25), Дюкский университет (26), Нью-Йоркский университет (27), Северо-Западный университет (28), Калифорнийский университет в Сан-Диего (34), Технологический институт Джорджии (36).

Также во второй двадцатке 3 университета Британии (Университетский колледж Лондона, Эдинбургский университет, Королевский колледж Лондона), 2 — из Германии (Технический университет Мюнхена, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана), по одному из Австралии (Университет Мельбурна), Гонконга (Университет Гонконга), Канады (Университет Торонто), Сингапура (Наньянский технологический университет), Франции (Парижский университет наук и литературы), Швейцарии (Федеральная политехническая школа Лозанны) и Японии (Токийский университет).

Слово і Діло По материалам:

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