Рейтинг лучших IT-работодателей Украины в 2024 году — Finance.ua

Рейтинг лучших IT-работодателей Украины в 2024 году
Сообщество разработчиков DOU назвало лучших работодателей украинского IT-сектора по итогам 2024 года.
В исследовании приняли участие 16 тысяч специалистов, оценивших 1138 компаний по пяти критериям: компенсация, условия труда, проект, карьера и лояльность.
Топ-3 компаний с «более чем 1500 специалистов»
Лучшей из крупнейших компаний стала Genesis. На втором месте с минимальным отрывом прошлогодний лидер — Sigma Software. Компания Intellias заняла 3 место.
Топ-3 компаний с «800−1500 специалистов»
Skelar занимает первое место в своей категории. Далее следуют лидер прошлого года Allstarsit, а сразу за ним Squad.
Топ-3 компаний из «200−800 специалистов»
- Digis
- Solidgate
- Computools
Топ-3 компаний c «81−200 специалистов»
Среди лидеров компании с баллами более 99: Empat, inVerita и Linkup Studio.
Кроме того, офисы компаний — победителей рейтинга находятся в 16 украинских городах.
В Киеве лидерами являются Empat, Solidgate и United Tech. Во Львове — inVerita, Linkup Studio, Leobit. В Харькове — Academy Smart, Sigma Software и Zone3000.
Напомним, украинский IТ-сектор за два года полномасштабной войны уплатил 68 млрд грн налогов в государственный бюджет. 38,8 млрд грн донатов получила украинская армия от IT-компаний и сотрудников.
Поделиться новостью