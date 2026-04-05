Рейтинг лучших автомобилей по версии World Car Awards 2026 (фото)

Названы лучшие автомобили по версии World Car Awards 2026
В рамках Нью-Йоркского автосалона 2026 года состоялось одно из самых престижных событий автомобильного мира — церемония награждения премии «World Car Awards 2026». И в текущем году результаты стали настоящей сенсацией: впервые в истории конкурса все главные награды получили исключительно электромобили.
Абсолютным победителем стал BMW iX3, который получил сразу две ключевые награды: «Мировой автомобиль года 2026» и «Мировой электромобиль года».
Компактный электрический кроссовер от BMW обошел серьезных конкурентов, среди которых Hyundai Palisade и Nissan Leaf. Победа iX3 подчеркивает растущую роль электрических SUV в глобальном автопроме.
BMW iX3
Премиум-сегмент: победа Lucid Gravity

В категории роскошных автомобилей победил Lucid Gravity — флагманский электрокроссовер от Lucid Motors. Он опередил таких конкурентов как Cadillac Vistiq и Volvo ES90, подтвердив, что премиум-сегмент быстро переходит на электротягу.
Lucid Gravity
Самая дискуссионная победа — спорткар года

Больше всего обсуждений вызвала категория спортивных автомобилей. Победителем стал электрический седан Hyundai Ioniq 6 N, получивший титул «Мировой спорткар года». Он обошел такие иконы, как BMW M2 CS и Chevrolet Corvette E-Ray. Это еще раз доказывает, что даже сегмент высоких скоростей больше не является исключительно территорией бензиновых автомобилей.
Hyundai Ioniq 6 N
Городской сегмент: ставка на компактность

В категории городских авто победил компактный китайский электрокар Nio Firefly от NIO. Он опередил Hyundai Venue и Chevrolet Spark EUV, показав, что будущее мегаполисов будет за компактными электромобилями.
Nio Firefly
Лучший дизайн — Mazda 6e

Награду за дизайн получил электрический лифтбэк Mazda 6e (также известный как EZ-6) от Mazda. Ему удалось обойти Kia PV5 и Volvo ES90 благодаря современному стилю и гармоничному сочетанию аэродинамики и эстетики.
Мазда 6e
Полный список победителей:
  • Мировой автомобиль года — BMW iX3;
  • Мировой электромобиль года — BMW iX3;
  • Премиум-авто года — Lucid Gravity;
  • Городской автомобиль года — Nio Firefly;
  • Спорткар года — Hyundai Ioniq 6 N;
  • Дизайн года — Mazda 6e.
По материалам:
Телеканал 24
АвтоЭлектромобили
