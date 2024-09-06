Рейтинг банков по прибыли в Украине (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг банков по прибыли в Украине (инфографика) Сегодня 14:02

Рейтинг банков по прибыли в Украине (инфографика)

Около 120 млрд грн заработали украинские банки за 7 месяцев 2024 года, по данным НБУ.

Такую статистику публикует Опендатабот.

Если точнее, сумма общей прибыли банков в Украине составляет 119,44 млрд грн. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году: 97,53 млрд грн.

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В 1,8 раза в этом году возросла сумма налога на прибыль — до 25,83 млрд грн. Даже несмотря на увеличение налогов, чистая прибыль все равно больше на 13%, чем в прошлом году: 93,61 млрд грн против 83,18 млрд грн.

АО Альпари банк отозвал свою лицензию по собственному желанию в июне, поэтому в Украине работает 62 банка. 8 из них получили убытки.

На топ-10 банков Украины приходится 86% от совокупной прибыли: 80,13 млрд грн.

Государственные банки

На государственные банки приходится 63% общей прибыли всех банков. Стабильно лидирует Приват: 37,16 млрд грн прибыли после налогообложения. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

Именно на Приват приходится 40% общей прибыли всех банков страны. Расходы банка на налоги выросли в 1,5 раза и составили 12,13 млрд грн.

В общей сложности 5 из 6 государственных банков за этот период получили совокупную прибыль в размере 58,84 млрд грн, а расходы на налоги составили 14,6 млрд грн.

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Банки с иностранным капиталом

21,5 млрд грн заработали банки с иностранным капиталом. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налог на прибыль банков этой группы вырос в 1,7 раза в этом году и достиг 7,26 млрд грн. В настоящее время на них приходится 23% от совокупной прибыли всех банков.

Райффайзен Банк остался лидером этой группы: 4,87 млрд грн. Это на 28% больше, чем за соответствующий период в прошлом. Расходы на налоги Райффайзен Банка выросли вдвое и составили 1,63 млрд грн.

Банки с частным капиталом

Совокупная прибыль банков с частным капиталом выросла на 29% - до 13,39 млрд грн. Соответственно, налоги выросли вдвое: до 3,95 млрд грн. В настоящее время на эту группу банков приходится 14% совокупной прибыли.

Лидером группы является ПУМБ — 4,24 млрд грн. В то же время наибольший прирост среди всех банков страны показал МТБ банк: в 13 раз, до 539,8 млн грн.

Напомним, в настоящее время в Верховной Раде рассматривают законопроект № 11 416-д, в котором предлагается ввести 50% налога на прибыль для банков на 2024 год.

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