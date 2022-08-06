Рейтинг автопроизводителей с наибольшей выручкой — Finance.ua

Рейтинг автопроизводителей с наибольшей выручкой Сегодня 03:39 — Технологии&Авто

Рейтинг автопроизводителей с наибольшей выручкой

Fortune опубликовал ежегодный рейтинг Global 500, в который входят мировые компании с самой большой годовой выручкой. Как отмечается, в прошлом финансовом году суммарная выручка 500 крупнейших мировых компаний составила $37,8 трлн, что на 19% больше, чем годом ранее.

Из них $572,7 млрд заработала американская сеть оптовой и розничной торговли Walmart, входящая в список Global 500 уже 28 лет. Также в первой тройке торговая площадка Amazon ($469,8 млрд) и китайская электросетевая корпорация State Grid ($460,6 млрд).

Мировая автомобильная отрасль в новом рейтинге Fortune Global 500 представлена 23 компаниями. Из них в первой «десятке» только одна — Volkswagen Group с годовой выручкой в $295,8 млрд (+16,5% в год).

Вторая среди автопроизводителей и тринадцатая в общемировом рейтинге японская Toyota Group — $279,3 млрд (+8,8%).

Третьим в отраслевом рейтинге и 29 в мировом стал альянс Stellantis — $176,7 млрд и +225,3% к прошлому году.

Также в автомобильную «пятерку» вошли Mercedes-Benz (38-е место, $158,3 млрд) и Ford (53-е место, $136 млрд).

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Показательно, что в этом году 7 из 23 крупнейших автомобильных компаний мира — китайские. Это Zhejiang Geely Holding Group, Dongfeng Motor, SAIC Motor, China FAW Group, Beijing Automotive, Guangzhou Automobile и BYD. Причем SAIC Motor с результатом в $120,9 млрд занимает 9-ю строчку в отраслевом рейтинге и 68-ю в мировом. А компания BYD впервые вошла Global 500 и сразу оказалась на 436-й позиции с выручкой $32,7 млрд.

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