Рейтинг автопроизводителей, электрокары которых покупают чаще всего — Finance.ua

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Рейтинг автопроизводителей, электрокары которых покупают чаще всего

Технологии&Авто
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Рейтинг автопроизводителей, электрокары которых покупают чаще всего
Рейтинг автопроизводителей, электрокары которых покупают чаще всего
В 2022 году в мире было продано более 7 миллионов чистых электромобилей. Специалисты EV-Volumes назвали ТОП-5 самых крупных производителей (автомобильных групп) аккумуляторных автомобилей по итогам прошлого года.
По данным EV-Volumes, на ТОП-5 производителей электрокаров пришлось более 50% общих продаж в этом сегменте по итогам 2022 года.
Пятерка лидеров по продаже электрокаров в 2022 году выглядит так:
  1. Tesla — 1 314 330 проданных электрокаров, доля 18,2% (против 23% в 2021 году);
  2. BYD — 913 052 проданных авто, доля 12,6% (7% в 2021 году);
  3. SAIC (включая совместное предприятие SAIC-GM-Wuling) — 671 725 проданных электрокаров, доля 9,3% (13% в 2021 году);
  4. Volkswagen Group — 571 067 проданных авто, доля 7,9% (10% в 2021 году);
  5. Geely-Volvo — 383 936 проданных электрокаров, доля 5,3%.
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Таким образом, в общей сложности на первую пятерку приходится 3 854 110 проданных электромобилей (доля 53,3%). Остальные автопроизводители реализовали около 3,38 млн авто в данном сегменте (доля 46,7%). В целом по итогам прошлого года в мире было реализовано около 7,23 млн электрокаров.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
uamotors
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