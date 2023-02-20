Рейтинг автопроизводителей, электрокары которых покупают чаще всего — Finance.ua

Рейтинг автопроизводителей, электрокары которых покупают чаще всего 20.02.2023, 00:38 — Технологии&Авто

Рейтинг автопроизводителей, электрокары которых покупают чаще всего

В 2022 году в мире было продано более 7 миллионов чистых электромобилей. Специалисты EV-Volumes назвали ТОП-5 самых крупных производителей (автомобильных групп) аккумуляторных автомобилей по итогам прошлого года.

По данным EV-Volumes, на ТОП-5 производителей электрокаров пришлось более 50% общих продаж в этом сегменте по итогам 2022 года.

Пятерка лидеров по продаже электрокаров в 2022 году выглядит так:

Tesla — 1 314 330 проданных электрокаров, доля 18,2% (против 23% в 2021 году); BYD — 913 052 проданных авто, доля 12,6% (7% в 2021 году); SAIC (включая совместное предприятие SAIC-GM-Wuling) — 671 725 проданных электрокаров, доля 9,3% (13% в 2021 году); Volkswagen Group — 571 067 проданных авто, доля 7,9% (10% в 2021 году); Geely-Volvo — 383 936 проданных электрокаров, доля 5,3%.

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Таким образом, в общей сложности на первую пятерку приходится 3 854 110 проданных электромобилей (доля 53,3%). Остальные автопроизводители реализовали около 3,38 млн авто в данном сегменте (доля 46,7%). В целом по итогам прошлого года в мире было реализовано около 7,23 млн электрокаров.

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uamotors По материалам:

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