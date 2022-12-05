Рейдерство во время войны: количество производств уменьшилось более чем в 5 раз — Finance.ua

Рейдерство во время войны: количество производств уменьшилось более чем в 5 раз Сегодня 15:12 — Личные финансы

Количество возбужденных дел по рейдерству в 2022 году в целом и, в частности, во время военного положения, существенно снизилось. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество учтенных уголовных производств по рейдерству в Украине за 10 месяцев уменьшилось более чем в 5 раз.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, основываясь на анализе данных Генеральной прокуратуры Украины.

Так, за 10 месяцев прошлого года было зафиксировано 614 производств, в этом году 0— 120 дел. Большинство этих дел было зарегистрировано за лето и начало осени 2022 года. Эти и другие данные аналитики фиксируют на странице рейдерства в Украине.

Более половины производств — 66 из 120 — зарегистрированы из-за подделки документов для проведения государственной регистрации бизнеса и ФЛП (статья 205-1 УКУ).

Вдвое меньше дел зарегистрировано за противодействие хозяйственной деятельности (статья 206 УКУ).

И только 19 производств — за противоправное завладение имуществом (статья 206-2 УКУ).

Втрое уменьшился процент дел, которые доходят до суда. Если в прошлом году это было 36% от общего количества учтенных производств, то в этом — всего 12% или 14 производств из 120.

Преимущественно до суда доходят производства по статье 205-1 — подделка документов (13 производств из 14). По статье о противоправном завладении имуществом ни одного дела в 2022 году до суда не дошло.

Почему так? Директор департамента Офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик считает, что уменьшение количества дел по рейдерству в 2022 году связано с перечнем быстрых технических и юридических мер, принятых государством 24 февраля. В частности, речь о закрытии реестров, реестре государственных регистраторов и ограничении проведения регистрационных действий на основании доверенности.

«Министерство юстиции в день начала полномасштабного вторжения полностью отключило доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество (ГРП) и на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Сейчас можно констатировать, что до момента постепенного восстановления доступа никаким киберпреступникам не удалось добраться до сведений, содержащихся в этих реестрах», — говорит Виктор Дубовик.

Кроме того, доступ к системе государственной регистрации в дальнейшем был только у государственных регистраторов, которых ранее не блокировали на срок более 3-х месяцев или не аннулировали доступ к соответствующему реестру. Это стало дополнительным предохранителем от незаконных атак на собственность и бизнес.

«Также Правительство ввело определенные ограничения и запреты на проведение нотариальных действий и государственной регистрации на период военного положения — в частности, речь идет о регистрационных действиях, связанных с отчуждением долей в уставных капиталах на основании доверенностей, в том числе и иностранных. Стоит отметить, что сейчас юридическое лицо не может изменить местонахождение на адрес, который относится к территории ведения активных боевых действий или временно оккупированных врагом», — комментирует эксперт.

Руководитель Офиса противодействия рейдерству отмечает, что на первом этапе после вторжения соответствующие запреты и ограничения были достаточно жесткими и разрешался лишь небольшой список регистрационных действий. На сегодняшний день большинство регистрационных действий разрешено, но для определенных установлены новые особенности работы, чтобы предотвратить незаконные регистрационные действия.

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