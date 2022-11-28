Доходы и имущество: что теряют украинцы из-за войны (исследование) — Finance.ua

Доходы и имущество: что теряют украинцы из-за войны (исследование)
Более 30% украинцев потеряли имущество из-за войны. Если говорить о жилье, то на деоккупированных северных территориях Украины без него осталось 33% украинцев, а на прифронтовых территориях на юге жилье потеряли 18% населения.
Об этом свидетельствует исследование, поведенное Социологической группой Рейтинг.
Худшая же ситуация в зоне боевых действий. Там без крова остались 39% украинцев.
32% опрошенных заявили, что понесли материальные потери в результате войны, 67% — не понесли. Более половины жителей территорий, где были или еще продолжаются боевые действия, понесли потери. Среди потерь чаще всего называли:
- деньги — 36%,
- жилье — 23%,
- бытовую технику — 14%,00
- еще 7% говорили, что потеряли домашних животных,
- автомобиль — 6%,
- производство — 5%,
- коммерческую недвижимость — 4%.
Один процент опрошенных не были готовы рассказать о своих материальных потерях во время войны.
Большинство потерявших жилье (58%) планируют привлекать для восстановления прежде всего свои собственные средства. 27% украинцев рассчитывают восстановить дом за государственные средства, 12% — на средства международных организаций, 9% — на средства волонтеров, по 7% — на средства родственников или благотворительных фондов.
Владельцы разрушенного жилья больше всего ожидают помощи от государства, а владельцы частично поврежденного жилья планируют справиться собственными ресурсами.
Потеря работы и доходов
Если же говорить о работе, то среди опрошенных работают в обычном режиме только 36%. Еще 6% работают удаленно или частично.
19% опрошенных лишились работы, но уже успели найти новую. И самая большая доля — 37% — вообще не работают.
При этом для 56% заработная плата являлась основным источником доходов.
Если же говорить об уровне доходов во время войны, то он увеличился лишь у 2% респондентов. В других же ситуация такова:
- 33% — не изменился/п0очти не изменился;
- 18% — незначительно уменьшился;
- 32% — значительно уменьшился;
- 14% — потеряли практически все доходы.
На сколько хватит сбережений
При исследовании у респондентов также спросили, на какой период им хватит сбережений, если они перестанут получать зарплату/пенсию, другие доходы. Ответы были такими:
- до полугода и более — 12%;
- до 3-х месяцев — 12%;
- до 2-х месяцев — 19%;
- менее 1 месяца — 51%.
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