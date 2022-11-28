Доходы и имущество: что теряют украинцы из-за войны (исследование) — Finance.ua

Доходы и имущество: что теряют украинцы из-за войны (исследование) Сегодня 16:04 — Личные финансы

Доходы и имущество: что теряют украинцы из-за войны (исследование)

Более 30% украинцев потеряли имущество из-за войны. Если говорить о жилье, то на деоккупированных северных территориях Украины без него осталось 33% украинцев, а на прифронтовых территориях на юге жилье потеряли 18% населения.

Об этом свидетельствует исследование , поведенное Социологической группой Рейтинг.

Худшая же ситуация в зоне боевых действий. Там без крова остались 39% украинцев.

32% опрошенных заявили, что понесли материальные потери в результате войны, 67% — не понесли. Более половины жителей территорий, где были или еще продолжаются боевые действия, понесли потери. Среди потерь чаще всего называли:

деньги — 36%,

жилье — 23%,

бытовую технику — 14%,00

еще 7% говорили, что потеряли домашних животных,

автомобиль — 6%,

производство — 5%,

коммерческую недвижимость — 4%.

Один процент опрошенных не были готовы рассказать о своих материальных потерях во время войны.

Большинство потерявших жилье (58%) планируют привлекать для восстановления прежде всего свои собственные средства. 27% украинцев рассчитывают восстановить дом за государственные средства, 12% — на средства международных организаций, 9% — на средства волонтеров, по 7% — на средства родственников или благотворительных фондов.

Владельцы разрушенного жилья больше всего ожидают помощи от государства, а владельцы частично поврежденного жилья планируют справиться собственными ресурсами.

Потеря работы и доходов

Если же говорить о работе, то среди опрошенных работают в обычном режиме только 36%. Еще 6% работают удаленно или частично.

19% опрошенных лишились работы, но уже успели найти новую. И самая большая доля — 37% — вообще не работают.

При этом для 56% заработная плата являлась основным источником доходов.

Если же говорить об уровне доходов во время войны, то он увеличился лишь у 2% респондентов. В других же ситуация такова:

33% — не изменился/п0очти не изменился;

18% — незначительно уменьшился;

32% — значительно уменьшился;

14% — потеряли практически все доходы.

На сколько хватит сбережений

При исследовании у респондентов также спросили, на какой период им хватит сбережений, если они перестанут получать зарплату/пенсию, другие доходы. Ответы были такими:

до полугода и более — 12%;

до 3-х месяцев — 12%;



до 2-х месяцев — 19%;



менее 1 месяца — 51%.



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