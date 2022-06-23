Рейдерство в Украине: количество случаев уменьшилось в десять раз в 2022 году — Finance.ua

Рейдерство в Украине: количество случаев уменьшилось в десять раз в 2022 году

Сегодня 11:05 — Личные финансы

Рейдерство в Украине: количество случаев уменьшилось в десять раз в 2022 году

Количество нарушенных производств по рейдерству в 2022 году в целом и, в частности, во время военного положения существенно снизилось.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот , ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры Украины.

Количество открытых производств о рейдерстве

За 5 месяцев текущего года учтено 51 уголовное производство по статьям, связанным с рейдерством. Это почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Всего за 3 месяца активных военных действий было зафиксировано только 17 рейдерских атак. В Офисе противодействия рейдерству отмечают, что за это время в Минюст поступило 109 жалоб на регистрационные действия. Абсолютное большинство (95%) из них касается регистрационных действий, совершенных до 24.02.

Инфографика: Опендатабот

Причины снижения количества уголовных производств по поводу рейдерства

Существенное снижение количества уголовных производств по поводу рейдерства связано с длительным запретом на совершение регистрационных действий как у нотариусов, так и у государственных регистраторов.

Кроме того, важным фактором стали более серьезная ответственность за правонарушения и видоизмененная работа судебной системы во время войны.

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По данным Офиса противодействия рейдерству, количество поступивших в Минюст жалоб в сфере государственной регистрации уменьшилось почти в 3 раза. Так, за неполные полгода было подано 569 жалоб (461 в сфере недвижимости и 108 — бизнеса. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года в Минюст поступило 1 633 жалобы (1 336 жалоб в сфере недвижимости и 297 — бизнеса).

Что говорят в Офисе противодействия рейдерству

«С 24 февраля 2022 года Минюст приостановил коллегиальное рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации. Соответствующие дела рассматриваются единолично, при наличии очевидных нарушений регистрационного законодательства. Следует отметить, что за это время только в трех случаях Минюстом были установлены факты очевидного нарушения законодательства в сфере государственной регистрации и соответствующие жалобы были рассмотрены в единоличном порядке. Все эти случаи касались решений, которые принимались до полномасштабного вторжения россии», — комментирует Виктор Дубовик, руководитель Офиса противодействия рейдерству.

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