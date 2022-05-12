Противодействие рейдерству в Украине: ВР приняла новый закон — Finance.ua

Вводится проведение отдельных регистрационных действий через портал электронных сервисов.
Увеличивается срок обжалования регистрационных действий и упрощаются требования к самой жалобе.
Предусматривается обязанность государственного регистратора при выявлении им фактов использования его идентификаторов сообщить о таких фактах.
Вводится правило о том, что сделка о расторжении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения, по которому арендатором является юридическое лицо, провозглашается по умолчанию значительной, т.е. требует предварительного решения общего собрания участников о предоставлении согласия на ее заключение.
Совершенствуются правила подписания решений общего собрания участников юридического лица, установив, что протокол собрания относительно смены руководителя должен быть подписан участниками, которые голосовали за соответствующее решение и голосов которых достаточно для его принятия.