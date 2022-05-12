Противодействие рейдерству в Украине: ВР приняла новый закон — Finance.ua
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Противодействие рейдерству в Украине: ВР приняла новый закон

Сегодня 18:37Казна и Политика
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Противодействие рейдерству в Украине: ВР приняла новый законПротиводействие рейдерству в Украине: ВР приняла новый закон
В четверг, 12 мая, на пленарном заседании парламента народные депутаты приняли законопроект № 3774 «Об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству».
Об этом сообщила глава партии «Слуга народа», нардеп Елена Шуляк.
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Проектом закона:
  1. Вводится проведение отдельных регистрационных действий через портал электронных сервисов.
  2. Увеличивается срок обжалования регистрационных действий и упрощаются требования к самой жалобе.
  3. Предусматривается обязанность государственного регистратора при выявлении им фактов использования его идентификаторов сообщить о таких фактах.
  4. Вводится правило о том, что сделка о расторжении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения, по которому арендатором является юридическое лицо, провозглашается по умолчанию значительной, т.е. требует предварительного решения общего собрания участников о предоставлении согласия на ее заключение.
  5. Совершенствуются правила подписания решений общего собрания участников юридического лица, установив, что протокол собрания относительно смены руководителя должен быть подписан участниками, которые голосовали за соответствующее решение и голосов которых достаточно для его принятия.
По материалам: УНН
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