Противодействие рейдерству в Украине: ВР приняла новый закон — Finance.ua

Противодействие рейдерству в Украине: ВР приняла новый закон

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Противодействие рейдерству в Украине: ВР приняла новый закон

В четверг, 12 мая, на пленарном заседании парламента народные депутаты приняли законопроект № 3774 «Об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству».

Об этом сообщила глава партии «Слуга народа», нардеп Елена Шуляк.

Проектом закона:

Вводится проведение отдельных регистрационных действий через портал электронных сервисов. Увеличивается срок обжалования регистрационных действий и упрощаются требования к самой жалобе. Предусматривается обязанность государственного регистратора при выявлении им фактов использования его идентификаторов сообщить о таких фактах. Вводится правило о том, что сделка о расторжении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения, по которому арендатором является юридическое лицо, провозглашается по умолчанию значительной, т.е. требует предварительного решения общего собрания участников о предоставлении согласия на ее заключение. Совершенствуются правила подписания решений общего собрания участников юридического лица, установив, что протокол собрания относительно смены руководителя должен быть подписан участниками, которые голосовали за соответствующее решение и голосов которых достаточно для его принятия.

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