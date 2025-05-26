Reuters: Генинспектор Бундесвера приказал до 2029 года перевооружить немецкую армию из-за угрозы агрессии россии — Finance.ua

Reuters: Генинспектор Бундесвера приказал до 2029 года перевооружить немецкую армию из-за угрозы агрессии россии Сегодня 11:32 — Мир

Reuters: Генинспектор Бундесвера приказал до 2029 года перевооружить немецкую армию из-за угрозы агрессии россии

Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер выдал предписание: немецкая армия до 2029 года должна быть полностью оснащена оружием и другими материалами.

Об этом говорится в документе, который видели в агентстве Reuters.

Документ под названием «Приоритеты директивы по усилению боеготовности», подписанный Бройером 19 мая, отмечает, что Германия достигнет этой цели с помощью средств, которые стали доступны после смягчения бюджетного ограничения (так называемого долгового тормоза) в марте.

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В директиве Бройер определяет приоритеты относительно оружия, которое необходимо закупить или разработать в первую очередь, опираясь на приоритеты, ранее очерченные НАТО. Среди них — укрепление ослабленной системы противовоздушной обороны Германии, в частности, с акцентом на перехват дронов.

Еще один приоритет согласно документу — способность наносить глубокие высокоточные удары, то есть поражать цели на расстоянии более 500 километров и далеко за линией фронта.

Помимо пополнения запасов боеприпасов, Бройер также предписывает повысить целевые объемы накопления всех типов боеприпасов.

Среди других приоритетов в документе указано быстрое расширение возможностей Германии в сфере радиоэлектронной борьбы, а также создание устойчивой системы наступательных и оборонных способностей в космосе.

К перевооружению Бройер призывает из-за российской угрозы. По его оценкам, к 2029 году россия может достаточно восстановить свои силы, чтобы совершить нападение на территорию НАТО.

theБабель По материалам:

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