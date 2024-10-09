Renault показал концепт «водородного» универсала с аккумуляторной батареей (фото) — Finance.ua

Renault показал концепт «водородного» универсала с аккумуляторной батареей (фото) Сегодня 04:27 — Технологии&Авто

Renault показал концепт «водородного» универсала с аккумуляторной батареей (фото)

Концерн Renault впервые показал общественности свое новое творение — концепт «водородного» универсала Emblème протяженностью 4,8 метра с запасом хода до 1 000 км.

Новинка является частью корпоративной стратегии французского автогиганта, предполагающей достижение углеродной нейтральности в Европе к 2040 году. Emblème сочетает инновационные решения с экологическими преимуществами водородного и электрического транспорта.

Концепт отличается аэродинамическим дизайном с коэффициентом лобового сопротивления 0,25.

Авто высотой 1 м 52 см имеет несколько необычный вид для своего сегмента. По уверениям разработчиков, новинка без проблем преодолеет 1000 км с двумя краткосрочными остановками по 5 минут для наполнения водородом 2,8-килограммового бака. Заявленный запас хода от батареи 40 кВт/ч в городских условиях — 300 км. С полным баком авто проедет без остановок около 350 км.

Масса Emblème — 1,75 т. Автомобиль оснащен задним приводом и 215-сильным электродвигателем. Новинка производит на 90% меньше выбросов, по сравнению с серийными аналогами аналогичных размеров.

Ориентировочная дата официальной презентации концепта — 14−20 октября. Место проведения мероприятия — Парижский автосалон. Информация об интерьере, тираже, сроках начала производства и цене будет озвучена во время церемонии представления автомобиля широкой публике.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.