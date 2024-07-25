Самый дешевый Renault сняли с производства: названа причина (фото) — Finance.ua
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Самый дешевый Renault сняли с производства: названа причина (фото)

Технологии&Авто
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Самый дешевый Renault сняли с производства: названа причина (фото)
Самый дешевый Renault сняли с производства: названа причина (фото)
Renault Express вскоре покинет рынок. Производство коммерческой модели на предприятии в Танжере (Марокко) было приостановлено 7 июля. Об этом стало известно журналистам испанского сайта Motor.es.
Фургон и минивэн Renault Express пользуются неплохим спросом: за первую половину 2024 года его продажи в Европе выросли на 14,4% и достигли 42 046 единиц. Для сравнения: более дорогих Renault Kangoo продали 39 453.
Самый дешевый Renault сняли с производства: названа причина (фото)
Причина отказа от достаточно успешной модели — несоответствие ее новым европейским стандартам безопасности. Новые автомобили должны быть укомплектованы адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания знаков и контроля усталости водителя.
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Renault Express построен на устаревшей платформе В0, которая не позволяет установить все эти системы безопасности. Новое поколение пока не планируется, и какое-то время ее будет заменять коммерческая грузовая версия Dacia Jogger.
Напомним, что Renault Express представили в конце 2020 года как замену Dacia Dokker. Минивэн и фургон комплектовали 1,2-литровым бензиновым турбомотором и 1,5-литровым турбодизелем. Это самая дешевая модель Renault на европейском рынке.
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По материалам:
Фокус
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