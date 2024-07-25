Какие новые легковушки покупают украинцы: ТОП-10 моделей — Finance.ua
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Какие новые легковушки покупают украинцы: ТОП-10 моделей

Технологии&Авто
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Какие новые легковушки покупают украинцы: ТОП-10 моделей
Какие новые легковушки покупают украинцы: ТОП-10 моделей
С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Как говорят специалисты, бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster.
В ТОП-10 моделей новых легковушек вошли:
  1. Renault Duster — 3324 ед.;
  2. Toyota RAV-4 — 2276 ед.;
  3. Volkswagen iD.4 — 1072 ед.;
  4. Mazda CX5 — 876 ед.;
  5. Киа Спортейдж — 843 ед.;
  6. Hyundai Tucson — 653 ед.;
  7. Toyota Camry — 601 ед.;
  8. Suzuki SX4 — 580 ед.;
  9. Skoda Kodiaq — 552 ед.;
  10. Volkswagen Touareg — 552 ед.
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Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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