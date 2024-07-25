Какие новые легковушки покупают украинцы: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Какие новые легковушки покупают украинцы: ТОП-10 моделей
С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Как говорят специалисты, бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster.
В ТОП-10 моделей новых легковушек вошли:
- Renault Duster — 3324 ед.;
- Toyota RAV-4 — 2276 ед.;
- Volkswagen iD.4 — 1072 ед.;
- Mazda CX5 — 876 ед.;
- Киа Спортейдж — 843 ед.;
- Hyundai Tucson — 653 ед.;
- Toyota Camry — 601 ед.;
- Suzuki SX4 — 580 ед.;
- Skoda Kodiaq — 552 ед.;
- Volkswagen Touareg — 552 ед.
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