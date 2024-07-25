Какие новые легковушки покупают украинцы: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Какие новые легковушки покупают украинцы: ТОП-10 моделей Сегодня 19:02 — Технологии&Авто

Какие новые легковушки покупают украинцы: ТОП-10 моделей

С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Как говорят специалисты, бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster.

В ТОП-10 моделей новых легковушек вошли:

Renault Duster — 3324 ед.; Toyota RAV-4 — 2276 ед.; Volkswagen iD.4 — 1072 ед.; Mazda CX5 — 876 ед.; Киа Спортейдж — 843 ед.; Hyundai Tucson — 653 ед.; Toyota Camry — 601 ед.; Suzuki SX4 — 580 ед.; Skoda Kodiaq — 552 ед.; Volkswagen Touareg — 552 ед.

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