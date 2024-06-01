Renault и Geely создали совместное предприятие по производству эффективных ДВС — Finance.ua
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Renault и Geely создали совместное предприятие по производству эффективных ДВС

Фондовый рынок
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Renault и Geely объявили о создании совместного предприятия, которое будет заниматься разработкой двигателей внутреннего сгорания и гибридных систем.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Это предприятие направлено на разработку более эффективных бензиновых двигателей и гибридных систем, поскольку конкурирующие автопроизводители наращивают инвестиции в силовые агрегаты с низким уровнем выбросов в ответ на замедление продаж электромобилей.
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Совместное предприятие является ключевым элементом стратегии Renault, направленной на то, чтобы оставаться в соревновании с большими конкурентами, уменьшая затраты и обеспечивая доступ к новым рынкам.
Для Geely эта сделка расширяет схему построения партнерства, чтобы выйти за пределы Китая.
Штаб-квартира нового предприятия, получившего название Horse Powertrain, разместится в Лондоне.
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По словам автопроизводителей, бизнес ожидает достичь около €15 млрд годового дохода и производства около 5 млн силовых агрегатов в год.
По материалам:
Finance.ua
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