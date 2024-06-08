Renault будет сотрудничать с китайцами, чтобы снизить стоимость электрического автомобиля Twingo — Finance.ua

Renault будет сотрудничать с китайцами, чтобы снизить стоимость электрического автомобиля Twingo 08.06.2024, 01:07 — Фондовый рынок

Renault будет сотрудничать с китайцами, чтобы снизить стоимость электрического автомобиля Twingo, Фото: Renault

Китайские автопроизводители уже несколько лет демпингуют цены на рынке электромобилей. Чтобы поддерживать конкуренцию, крупные европейские и американские компании вынуждены делать свои электромобили дешевле, жертвуя доходами.

Renault, кажется, нашла выход из этой проблемы и решила объединиться с китайцами, чтобы создать очень доступный электрический Twingo.

Фото: Renault

Ранее китайские компании сотрудничали с европейскими, чтобы получить доступ к их технологиям, но теперь европейцы обращаются за помощью к китайцам, чтобы сделать свои авто дешевле.

Например, Renault объявила, что будет разрабатывать будущий электрический Twingo в партнерстве с неназванной китайской инженерной компанией, чтобы оптимизировать время и затраты на разработку.

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Twingo должен стоить менее 20 тыс. евро, когда он будет запущен в течение следующих нескольких лет, и опыт китайских компаний в разработке дешевых электромобилей очевиден.

Так, в следующем году BYD планирует предложить свою модель Seagull по цене менее 20 000 евро в Европе.

Это партнерство имеет целью научить Renault, как быстрее двигаться к разработке электромобилей.

Фото: Renault

Это произошло после новостей с начала этого месяца о том, что партнерство между Renault и VW по совместной разработке доступной версии Twingo сорвано.

После этого VW пошел по собственному пути и будет самостоятельно разрабатывать дешевый электромобиль, тогда как Renault обратился к этому пока неназванному китайскому партнеру, хотя теперь говорит, что это решение было принято независимо от ситуации с VW.

Twingo EV впервые был анонсирован в прошлом году, и, вероятнее всего, его будут собирать в Словении, где также производят текущий Twingo.

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