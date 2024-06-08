Renault будет сотрудничать с китайцами, чтобы снизить стоимость электрического автомобиля Twingo — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Renault будет сотрудничать с китайцами, чтобы снизить стоимость электрического автомобиля Twingo

Фондовый рынок
0
Renault будет сотрудничать с китайцами, чтобы снизить стоимость электрического автомобиля Twingo
Renault будет сотрудничать с китайцами, чтобы снизить стоимость электрического автомобиля Twingo, Фото: Renault
Китайские автопроизводители уже несколько лет демпингуют цены на рынке электромобилей. Чтобы поддерживать конкуренцию, крупные европейские и американские компании вынуждены делать свои электромобили дешевле, жертвуя доходами.
Renault, кажется, нашла выход из этой проблемы и решила объединиться с китайцами, чтобы создать очень доступный электрический Twingo.
Фото: Renault
Фото: Renault
Ранее китайские компании сотрудничали с европейскими, чтобы получить доступ к их технологиям, но теперь европейцы обращаются за помощью к китайцам, чтобы сделать свои авто дешевле.
Например, Renault объявила, что будет разрабатывать будущий электрический Twingo в партнерстве с неназванной китайской инженерной компанией, чтобы оптимизировать время и затраты на разработку.
Читайте также
Twingo должен стоить менее 20 тыс. евро, когда он будет запущен в течение следующих нескольких лет, и опыт китайских компаний в разработке дешевых электромобилей очевиден.
Так, в следующем году BYD планирует предложить свою модель Seagull по цене менее 20 000 евро в Европе.
Это партнерство имеет целью научить Renault, как быстрее двигаться к разработке электромобилей.
Фото: Renault
Фото: Renault
Это произошло после новостей с начала этого месяца о том, что партнерство между Renault и VW по совместной разработке доступной версии Twingo сорвано.
После этого VW пошел по собственному пути и будет самостоятельно разрабатывать дешевый электромобиль, тогда как Renault обратился к этому пока неназванному китайскому партнеру, хотя теперь говорит, что это решение было принято независимо от ситуации с VW.
Twingo EV впервые был анонсирован в прошлом году, и, вероятнее всего, его будут собирать в Словении, где также производят текущий Twingo.
По материалам:
Мета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.