Ремонт по цене квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Украине и каковы прогнозы

Ремонт сегодня составляет не 30% стоимости квартиры, а все 70%
В 2026 году рынок жилья в Украине остается нестабильным и фрагментированным. Несмотря на ожидания всеобщего роста, подорожание охватывает не все сегменты. Наибольшие изменения фиксируются на первичном рынке, где предложение ограничено. Ключевое значение имеет не только локация, но и способность застройщика завершить проект.
Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире «День.Live».

Дефицит новостроек как фактор роста цен

Главная проблема первичного рынка сейчас — критическая нехватка качественных проектов. Из-за постоянных задержек сроки ожидания ключей растянулись на годы.
«Средние задержки с вводом в эксплуатацию новых ЖК сейчас достигают 18−24 месяцев. Именно этот дефицит готового или почти готового жилья делает новостройки дефицитным товаром. В результате мы видим аномальные цифры в отдельных сегментах. Прогнозы о росте стоимости на 30% - это не фантастика, а реальность для объектов».
По ее словам, подорожание недвижимости на 30%, прогнозируемое некоторыми экспертами, будет касаться отдельных комплексов, которые продолжают строить.

Стоимость ремонта существенно выросла

Отдельным фактором удорожания является ремонт. Нехватка квалифицированных мастеров и энергетические вызовы привели к тому, что смета на ремонт иногда становится соразмерной цене самой квартиры.
«Ремонт сегодня не 30% от стоимости квартиры, он достигает 50%, а иногда и 70%», — констатирует специалист.
Это коренным образом меняет математику инвестирования. Покупатель должен понимать: цена в прайсе застройщика — это только половина (а иногда и меньше) реального бюджета для переезда.

Берещак отмечает, что интерес к новостройкам никуда не исчез, но он стал «умнее». Инвесторы больше не покупают «картинки» — они покупают динамику на стройплощадке.
Рынок окончательно разделился на стремительно растущие в цене ликвидные проекты и «замершие» объекты, которые рискуют годами ждать своих жильцов.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Dim. ria писал, что в феврале доля открытых отделов продаж новостроек в Украине оставалась стабильной на уровне 83%. За этот период в эксплуатацию ввели пять новых домов, включающих семь секций. Цены на новое жилье в феврале держались на том же уровне, что в январе, с небольшими колебаниями в пределах нескольких процентов.
По материалам:
Novyny.live
