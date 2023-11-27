Рекордный спрос: банки за месяц ввезли в Украину наличную валюту на 1 млрд долларов — Finance.ua
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Рекордный спрос: банки за месяц ввезли в Украину наличную валюту на 1 млрд долларов

Валюта
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Рекордный спрос: банки за месяц ввезли в Украину наличную валюту на 1 млрд долларов
Рекордный спрос: банки за месяц ввезли в Украину наличную валюту на 1 млрд долларов
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2023 года, составил 1 млрд 56 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
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Согласно статистике Нацбанка, объем в долларах вырос 779 млн долларов, объем в евро — до 267 млн долларов.
Рекордный спрос: банки за месяц ввезли в Украину наличную валюту на 1 млрд долларов
По данным НБУ, в октябре из Украины вывезли валюты на 76 млн долларов, что находится на уровне предыдущих месяцев.
Рекордный спрос: банки за месяц ввезли в Украину наличную валюту на 1 млрд долларов
Напомним, в начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился — с 40 до 38 гривен за доллар. В июне-июле курс снизился до 37,2 гривны за доллар. Однако в конце августа курс доллара резко пошел вверх и достиг уровня 38,6 гривен за доллар.
После введения НБУ режима гибкости курс на наличном рынке упал до 37,70 гривен за доллар.

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По данным НБУ, население Украины в октябре 2023 года купило в банках 739,4 млн долларов — максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года.
Итого с начала 2023 года украинцы купили 3,145 млрд долларов.
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По материалам:
РБК-Україна
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