Рекордный рост занятости в США в сентябре превысил прогнозы, достигнув максимума с марта — Finance.ua

Рекордный рост занятости в США в сентябре превысил прогнозы, достигнув максимума с марта Сегодня 22:23 — Мир

Рекордный рост занятости в США в сентябре превысил прогнозы, достигнув максимума с марта

Экономика США создала 254 тыс. новых рабочих мест в сентябре, что значительно превышает прогноз экономистов в 140 тыс. Уровень безработицы снизился с 4,2 до 4,1%.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Бюро статистики труда.

Рост количества рабочих мест в США — один из ключевых показателей здоровья первой экономики мира.

Количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 254 тыс. рабочих мест в прошлом месяце после роста на 159 тыс. в августе.

Это самый высокий уровень с марта, когда количество занятых в несельскохозяйственном секторе возросло на 310 000 и третий по величине показатель за год — в январе рост составил 256 тыс.

Количество рабочих мест возросло, а уровень безработицы снизился, что еще больше уменьшило необходимость для Федеральной резервной системы поддерживать значительное снижение процентных ставок на двух оставшихся в этом году заседаниях.

Отчет свидетельствует о том, что ФРС готовится к так называемой мягкой посадке экономики, которая пережила худший период высокой инфляции за последнее поколение.

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