Масштабные забастовки в портах США: экономика теряет по $5 млрд в день — Finance.ua

Масштабные забастовки в портах США: экономика теряет по $5 млрд в день Сегодня 14:35 — Мир

Масштабные забастовки в портах США: экономика теряет по $5 млрд в день, apnews.com

Сотрудники 36 морских портов Восточного побережья США и Мексиканского залива начали забастовку, требуя улучшения условий труда и защиты рабочих мест от автоматизации процессов.

Об этом пишет Associated Press.

Это первая забастовка профсоюза Международной ассоциации портовых грузчиков (ILA) с 1977 года.

«Докеры (рабочие, занимающиеся погрузкой, разгрузкой, перемещением и хранением грузов в порту — „Главком“) в портах от Мэн до Техаса начали выходить пикетами утром во вторник в рамках забастовки из-за заработной платы и автоматизации, которая может снова разжечь инфляцию и вызвать дефицит товаров, если она продлится дольше нескольких недель», — отмечают журналисты Associated Press.

Эти 36 портов Восточного побережья и Мексиканского залива обрабатывают 57% от общего объема импортируемых в США грузов, импортируемых в США и экспортируемых из страны. В настоящее время работа портов полностью парализована.

По подсчетам JP Morgan, забастовка обойдется американской экономике около $5 млрд в день. Аналитическая компания The Conference Board, в свою очередь, подсчитала, что неделя забастовки обойдется экономике в $3,78 млрд (около $540 млн в день).

Профсоюз заявил, что забастовка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены ее условия. ILA требует, в частности, повышения зарплат на 77% в течение шести лет, улучшения условий медицинского страхования и выполнения договоренностей по ограничению автоматизации работ в портах, поскольку это приводит к сокращению рабочих мест.

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Альянс портов сначала был готов повысить зарплату рабочим на 40% в течение шести ближайших лет, но под давлением администрации Джо Байдена улучшил свое предложение до 50%. Также альянс пообещал сохранить ограничения на автоматизацию по старому контракту. Но профсоюз уже отверг это предложение и не намерен идти на уступки, требуя полной остановки расширения автоматизации.

Крупные ритейлеры, как отмечает The Wall Street Journal, не испытывают проблем с поставками из-за забастовки портовых работников, но только если она продлится не больше недели. Они закупали товары заранее, зная о предстоящей забастовке, а также перенесли часть закупок с Восточного побережья на Западное.

Но продолжительная забастовка серьезно нарушит цепочки поставок всех возможных товаров в страну. При этом в первую очередь американские потребители ощутят на себе последствия забастовки, когда с полок начнут исчезать скоропортящиеся товары, которые ранее поступали в страну через Восточное побережье. Например, через вышеупомянутые порты проходит 75% импорта бананов.

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