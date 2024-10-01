Британская полиция тестирует ИИ-детектива для расследования реальных преступлений — Finance.ua
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Британская полиция тестирует ИИ-детектива для расследования реальных преступлений

Технологии&Авто
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Британская полиция тестирует ИИ-детектива для расследования реальных преступлений
Британская полиция тестирует ИИ-детектива для расследования реальных преступлений
Полицейский отдел Эйвона и Сомерсета в юго-западной Англии испытывает систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая может помочь раскрыть старые дела, сократив десятилетия детективной работы до нескольких часов.
Об этом сообщает Sky News.
Система под названием Soze, разработанная в Австралии, анализирует электронные письма, сообщения в социальных сетях, видео, финансовые отчеты и другие документы. Однако точность работы этой платформы пока не известна, что вызывает беспокойство, поскольку ИИ-модели часто выдают некорректные результаты или вымышленную информацию.
По данным Sky News, ИИ проанализировал доказательства по 27 «сложным» делам примерно за 30 часов. Это эквивалентно 81 году человеческого труда. Такие значительные показатели заинтересовали правоохранителей, часто сталкивающихся с ограничениями персонала и бюджета.
Глава Национального совета начальников полиции Великобритании Гэвин Стивенс прокомментировал потенциал использования системы:
«У вас может быть дело, которое кажется неразрешимым из-за огромного объема материала. Загрузив его в такую ​​систему, вы получите оценку. Я считаю, что это может быть очень полезным».
Несмотря на оптимизм по внедрению ИИ-инструментов, эксперты отмечают необходимость проверки их точности. ИИ в правоохранительной деятельности склонен к ошибкам и может приводить к ложным результатам. Например, одна из моделей, прогнозировавшая вероятность повторного преступления, оказалась неточной и пристрастной к чернокожим людям.
Также комиссия США по гражданским правам недавно критиковала использование ИИ в полицейской работе из-за рисков ошибок и предубеждений.
По материалам:
ITC.ua
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