Рекордный показатель с начала года: сколько украинцы купили валюты в июле — Finance.ua
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Рекордный показатель с начала года: сколько украинцы купили валюты в июле

Валюта
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Рекордный показатель с начала года: сколько украинцы купили валюты в июле
Рекордный показатель с начала года: сколько украинцы купили валюты в июле
Как сообщает НБУ, в июле население купило валюты на 1 024,4 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ.
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На наличном валютном рынке в июле чистая покупка валюты населением превысила продажу.
В июле украинцы продали валюты на 1 331,4 млн долларов в эквиваленте, а купили на 2 355,8 млн долларов в эквиваленте.

Курс валют в Украине 💸

За 2023 год население купило на 3 362,1 млн долларов больше, чем продало.
Во втором квартале 2024 года давление на обменный курс гривны усилилось из-за роста чистого спроса на иностранную валюту. Как отмечает Нацбанк, в июле в результате ситуативных и психологических факторов чистый спрос на валюту довольно существенно превышал оценку структурного дефицита валюты, что привело к ощутимому ослаблению обменного курса гривны.
Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что волатильность на валютном рынке и девальвационное давление на гривну выросли. Спрос на валюту в наличном и безналичном сегменте существенно превышает предложение, в т. ч. под влиянием большей валютной либерализации, постепенно проводимой Национальным банком.
По его словам, это, прежде всего, отражение меньших объемов внешнего финансирования и соответственно состояния платежного баланса. За 7 месяцев прошлого года внешнее финансирование бюджета равнялось 25,3 млрд долл., за 7 месяцев текущего года — 16 млрд долл. За первую половину прошлого года малый профицит платежного баланса на уровне 7,8 млрд долл., тогда как в этом году дефицит в 2,5 млрд. долл

Справка Finance.ua:

  • К концу 2024 года можно ожидать курс доллара на уровне 42 гривен/$. Об этом на ютуб-канале УТ-2 заявила экономист Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Билан.

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По материалам:
Finance.ua
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