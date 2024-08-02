Украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты — Finance.ua

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Украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты

Валюта
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Украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты
Украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты
Население Украины в июле 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,775 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,117 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
Объем покупки вырос по сравнению с июнем на 14,9%, когда украинцы купили 972 млн долларов. С начала года украинцы купили в банках 6,356 млрд долларов.
Украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты
В июле украинцы купили рекордный почти за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года — 1,523 млрд долларов).

Курс валют в Украине 💸

Украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты
Курс доллара на наличном рынке в июне колебался от 41 до 42 гривен. В целом за месяц курс вырос на 50 копеек до 41,30 грн/доллар.
Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс вырос с 40,50 до 41,00 грн/доллар.
Официальный курс 22 июля достиг максимума 41,49 грн/доллар, а затем упал до 41,02 грн/доллар. В целом за месяц курс вырос на 49 копеек (на 2,1%). С начала года доллар подорожал на 3,04 гривны (на 8,0%).
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По материалам:
РБК-Україна
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