Рекордные поступления в ликвидируемые банки: заблокированные в США деньги вернулись в Украину

В августе 2025 года сумма поступления денежных средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 1895,6 млн грн. Из этих средств 1835,5 млн грн поступило с корреспондентских счетов в АО «Проминвестбанк».

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Как отмечается, Фонд доказал принадлежность средств на корреспондентских счетах «Проминвестбанка» государству Украина, высвободил средства из-под санкционной блокировки и вернул в банк около 44 млн долларов. Впоследствии Фонд, согласно решению СНБО, перевел эти средства в госбюджет Украины.

Также в августе ликвидируемые Фондом банки получили 34,7 млн ​​грн от погашения кредитов. Еще 16,8 млн грн поступило от реализации активов, 5,5 млн грн — от доходов по ценным бумагам, 2,6 млн грн — от аренды имущества.

Итого с начала 2025 года в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, поступило более 4,3 млрд грн.

Справка Finance.ua:

напомним, 25 февраля 2022 года Нацбанк отозвал банковские лицензии и отправил в ликвидацию «Проминвестбанк», принадлежавший российской госкорпорации «Вэб.рф», и «Международный резервный банк», принадлежавший «Сбербанку России»;

в мае 2022-го СНБО принял решение о принудительном изъятии акций этих банков. Соответственно, Фонд заменил «материнские» структуры российских банков в реестре кредиторов на государство Украины;

во время ликвидации «Проминвестбанка» было установлено, что на его корреспондентском счете в BANK OF NEW YORK MELLON (США) размещено 2 миллиона долларов США и более 36,6 миллиона евро ;

; в 2022 году эти средства были заблокированы американской стороной в связи с введением США санкций против Банка как дочерней компании российской «Вэб.рф».

