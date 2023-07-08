Рекордные комиссии: BTC-майнеры заработали $184 млн во втором квартале 2023 года — Finance.ua
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Рекордные комиссии: BTC-майнеры заработали $184 млн во втором квартале 2023 года

Криптовалюта
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Рекордные комиссии: BTC-майнеры заработали $184 млн во втором квартале 2023 года
Рекордные комиссии: BTC-майнеры заработали $184 млн во втором квартале 2023 года
BTC-майнеры заработали 184 миллиона долларов на комиссиях за транзакции во втором квартале 2023 года — больше, чем они заработали за весь 2022 год, согласно отчету аналитической платформы Coin Metrics.
Выплата в размере 184 миллионов долларов — это увеличение более чем на 270% по сравнению с первым кварталом 2023 года.
Bitcoin-майнеры получают комиссию за транзакцию всякий раз, когда проверяется новый блок, размер которой определяется объемом данных и потребностью пользователя в пространстве блока.
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По мнению аналитиков Coin Metrics, рост размера комиссий, заработанных майнерами, связан с недавним скачком цен на Bitcoin и появлением BRC-20 — нового стандарта токенов в сети Bitcoin, представленного в марте для выпуска и передачи nft-токенов.
«Стандарт токенов действительно открывает экспериментальные новые варианты использования основных типов транзакций BTC и ускоряет масштабирование сети Bitcoin с помощью Lightning Network», — говорится в сообщении аналитиков.
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Однако стоит отметить, что комиссионные по транзакциям составили лишь 7,7% от общей суммы в 2,4 миллиарда долларов, заработанной майнерами за квартал.
Другая часть поступила от вознаграждения за добытый BTC-блок, при этом майнеры получают 6,25 BTC за решение каждого блока.

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По материалам:
cryptomisto
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