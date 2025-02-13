Рекордное количество участников: в ГАР завершился прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей — Finance.ua
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Рекордное количество участников: в ГАР завершился прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей

Аграрный рынок
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Рекордное количество участников: в ГАР завершился прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей
Рекордное количество участников: в ГАР завершился прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей
В Государственном аграрном реестре (ГАР) завершен прием заявок от аграриев на бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых угодий (1 га) с рекордным количеством участников.
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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
«Вчера в течение дня аграрии подали в Государственный аграрный реестр 14 973 заявки на сумму 1 204,67 млн ​​гривен. И это только первая волна программы. Такое количество заявок в ГАР — рекордное. Наибольшая нагрузка активных пользователей в системе была 60 тысяч», — отметил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Он отметил, что это показатель доверия аграриев к государственным программам, ведь подобные бюджетные субсидии — реальная поддержка для тех, кто обрабатывает землю и работает на продовольственную безопасность страны.
С 12 февраля 2025 года начался прием заявок на бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения (1 гектар) для ведения сельскохозяйственной деятельности.
Бюджетная субсидия предоставляется аграриям, имеющим в собственности и/или пользовании от 1 до 120 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в размере 4 тыс. грн/га. В 2025 году право на поддержку имеют только те сельхозпроизводители, которые не получали ее в прошлом году.
По материалам:
Укрінформ
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