Рекордное количество участников: в ГАР завершился прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей — Finance.ua

Рекордное количество участников: в ГАР завершился прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Рекордное количество участников: в ГАР завершился прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей

В Государственном аграрном реестре (ГАР) завершен прием заявок от аграриев на бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых угодий (1 га) с рекордным количеством участников.

«Вчера в течение дня аграрии подали в Государственный аграрный реестр 14 973 заявки на сумму 1 204,67 млн ​​гривен. И это только первая волна программы. Такое количество заявок в ГАР — рекордное. Наибольшая нагрузка активных пользователей в системе была 60 тысяч», — отметил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Он отметил, что это показатель доверия аграриев к государственным программам, ведь подобные бюджетные субсидии — реальная поддержка для тех, кто обрабатывает землю и работает на продовольственную безопасность страны.

С 12 февраля 2025 года начался прием заявок на бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения (1 гектар) для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Бюджетная субсидия предоставляется аграриям, имеющим в собственности и/или пользовании от 1 до 120 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в размере 4 тыс. грн/га. В 2025 году право на поддержку имеют только те сельхозпроизводители, которые не получали ее в прошлом году.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.