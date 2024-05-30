Рекордная прибыль и ситуация с отделениями: ПриватБанк обнародовал отчет за 2023 год (инфографика) — Finance.ua
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Рекордная прибыль и ситуация с отделениями: ПриватБанк обнародовал отчет за 2023 год (инфографика)

Фондовый рынок
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Рекордная прибыль и ситуация с отделениями: ПриватБанк обнародовал отчет за 2023 год (инфографика)
Рекордная прибыль и ситуация с отделениями: ПриватБанк обнародовал отчет за 2023 год (инфографика)
Команда ПриватБанка и представители акционера — государства обнародовали интегрированный отчет о результатах деятельности банка за 2023 год.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
В 2023 году банк получил рекордную прибыль до налогообложения в объеме 72,8 млрд грн и по результатам года выплатил государству 57 млрд грн в виде налога на прибыль и дивидендов.
В виде дивидендов и налогов в 2018—2023 годах банк уже вернул государству почти 180 млрд грн.
Рекордная прибыль и ситуация с отделениями: ПриватБанк обнародовал отчет за 2023 год (инфографика)
Чистый кредитный портфель бизнес-клиентов вырос вдвое с начала полномасштабного вторжения.
«Банк вошел в топ 50 эквейеров мира, Украина стала третьей страной в Европе, где предприниматели получили возможность принимать платежи с помощью iPhone и приложения „Терминал“», — сообщили в банке.
Рекордная прибыль и ситуация с отделениями: ПриватБанк обнародовал отчет за 2023 год (инфографика)
ПриватБанк увеличил кредитный портфель на 39% (17 млрд грн), а также предложил пользователям новые сервисы:
  • новый карточный продукт для сбора денежных средств и планирования бюджета;
  • сервисом «Конверты» волонтеры могут пользоваться как картой с аналитикой поступлений;
  • обычные пользователи могут использовать сервисы автонакопления и добавлять друзей для совместного аккумулирования средств.
Банк имеет разветвленную сеть отделений, банкоматов и терминалов самообслуживания. На конец 2023 года сеть насчитывала 12 макрорегиональных управлений и 1199 отделений в Украине.
Рекордная прибыль и ситуация с отделениями: ПриватБанк обнародовал отчет за 2023 год (инфографика)
Основу ресурсной базы банка составляют денежные средства населения в национальной валюте со значительной долей текущих счетов. Банк контролирует 36% общего рынка средств физических лиц (депозиты + текущие счета), что вдвое больше, чем у ближайшего конкурента.
Количество активных розничных клиентов достигло 18,35 млн по результатам 2023 года. Средства населения за год выросли на 17% до 397 млрд грн. Чистый портфель розничных кредитов увеличился на 39% и превысил 60 млрд грн.
На рынке платежей банк занимает 51,3%, причем количество платежей населения в 2023 году достигло 807 млн ​​транзакций, превысив довоенные показатели.

Справка Finance.ua:

  • в январе ПриватБанк обнародовал результаты прошлого года, которые оказывают непосредственный эффект на укрепление экономики государства. Прибыль банка до налогообложения достигла 72,8 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2022 года;
  • отмечалось, что в 2023 году банк увеличил чистый портфель розничных кредитов на 39% до более чем 60 млрд грн и чистый портфель кредитов для бизнеса на 23% до более чем 30 млрд грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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