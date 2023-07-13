Регулятор улучшил прогноз «военных» потерь банковской системы до 20% — Finance.ua

Регулятор улучшил прогноз «военных» потерь банковской системы до 20% Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Регулятор улучшил прогноз «военных» потерь банковской системы до 20%

Национальный банк улучшил свой прогноз «военных» потерь банковской системы с 30% до 20% от довоенного кредитного портфеля.

Это подтвердила первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Экономической правде

По словам Рожковой, обновление прогноза относительно уровня неработающих кредитов с 30% до 20%, зафиксированного в последнем Отчете о финансовой стабильности, произошло благодаря тому, что пессимистический сценарий с критическими последствиями для экономики от энергетического террора не реализовался, а ситуация с безопасностью благодаря Вооруженным силам Украины относительно стабилизировалась.

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«Когда мы прогнозировали прирост NPL (неработающих кредитов. — Ред.) на 30% кредитного портфеля, то принимали во внимание результаты энергетического террора. Тогда мы ожидали, что дефицит электроэнергии сохранится, что повлияет на объемы производства и снизит потребление», — пояснила Рожкова.

По ее словам, необслуживаемые кредиты, по которым потеряны залоги или мощности или мощности расположены там, где идут бои или на временно оккупированных территориях, банки зарезервировали еще в 2022 году.

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«Однако есть значительное количество компаний, которые имели разветвленную сеть мощностей, складов. Что-то могло пострадать, а что-то — нет. Такие предприятия продолжают работать, но их объемы производства снизились. Эта категория клиентов получила от банков краткосрочную реструктуризацию до момента стабилизации, но вероятность того, что они могут оказаться в NPL, достаточно высока», — отметила Рожкова.

Напомним, в банковском секторе Украины по состоянию на 1 июня 2023 г. доля неработающих кредитов составила 39,12% против 39,29% по состоянию на 1 мая. При этом общий объем неработающих кредитов составил 428,245 млрд грн против 435,324 млрд грн по состоянию на 1 мая.

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Укрінформ По материалам:

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