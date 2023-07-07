Нацбанк фиксирует дальнейший рост ставок по гривневым депозитам — Finance.ua

Нацбанк фиксирует дальнейший рост ставок по гривневым депозитам Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Нацбанк фиксирует дальнейший рост ставок по гривневым депозитам

Процентные ставки по срочным гривневым депозитам продолжают расти и в большинстве банков уже покрывают ожидаемую инфляцию.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре за июль 2023 года, сообщает пресс-служба НБУ.

«Процентные ставки по срочным гривневым депозитам в дальнейшем растут и в большинстве банков уже покрывают ожидаемую инфляцию. Как результат, возросла склонность к сбережениям в национальной валюте и сформировалась тенденция к росту объемов и доли срочных вкладов физических лиц. Улучшение срочной структуры депозитов и дальше будет снижать угрозы курсовой устойчивости и поддержит постоянное снижение инфляции», — говорится в сообщении.

В Нацбанке также отмечают, что соотношение спроса и предложения на валютном рынке практически не изменилось как по операциям клиентов, так и по собственным операциям банков.

Интервенции НБУ по продаже иностранной валюты в июне несколько снизились по сравнению с маем. Отклонение курса серого рынка от официального сохраняется в узком диапазоне.

Напомним, в январе-марте 2023 года в среднем стоимость 12-месячных депозитов физических лиц выросла до 13,9% годовых, а трехмесячных — до 12,4% годовых.

Справка Finance.ua:

украинские банки продолжают повышать ставки по депозитам для населения. Доходность гривневых вкладов уже сравнима с уровнем ожидаемой инфляции;

в Национальном банке наблюдается значительное замедление притока новых депозитов в иностранной валюте, что указывает на уменьшение популярности такого инструмента среди населения.

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Укрінформ По материалам:

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