Регулятор проведет плановую проверку «Укрэнерго» — Finance.ua

Регулятор проведет плановую проверку «Укрэнерго» Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Регулятор проведет плановую проверку «Укрэнерго»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по инициативе «Укрэнерго» проведет плановую проверку компании.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

Отмечается, что Комиссия 9 мая приступит к проведению плановой проверки соблюдения требований законодательства и лицензионных условий в сфере энергетики НЭК «Укрэнерго».

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В регуляторе объяснили, что, согласно Плану осуществления мер государственного контроля, датой начала соответствующей проверки «Укрэнерго» определили 21 сентября 2023 года.

В то же время «Укрэнерго» обратилось с просьбой перенести проверку на более ранний период — на март или май 2023 года с целью предотвращения разбалансирования финансовой устойчивости компании.

«Регулятор пошел навстречу лицензиату и изменил дату начала проведения плановой проверки соблюдения требований законодательства и лицензионных условий в сфере энергетики НЭК «Укрэнерго» с 21 сентября на 9 мая 2023 года.

Соответствующее решение было зафиксировано в постановлении НКРЭКУ от 4 апреля 2023 года", — говорится в сообщении.

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Економічна Правда По материалам:

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