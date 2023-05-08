Регулятор проведет плановую проверку «Укрэнерго» — Finance.ua

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Регулятор проведет плановую проверку «Укрэнерго»

Казна и Политика
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Регулятор проведет плановую проверку «Укрэнерго»
Регулятор проведет плановую проверку «Укрэнерго»
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по инициативе «Укрэнерго» проведет плановую проверку компании.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.
Отмечается, что Комиссия 9 мая приступит к проведению плановой проверки соблюдения требований законодательства и лицензионных условий в сфере энергетики НЭК «Укрэнерго».
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В регуляторе объяснили, что, согласно Плану осуществления мер государственного контроля, датой начала соответствующей проверки «Укрэнерго» определили 21 сентября 2023 года.
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В то же время «Укрэнерго» обратилось с просьбой перенести проверку на более ранний период — на март или май 2023 года с целью предотвращения разбалансирования финансовой устойчивости компании.
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«Регулятор пошел навстречу лицензиату и изменил дату начала проведения плановой проверки соблюдения требований законодательства и лицензионных условий в сфере энергетики НЭК «Укрэнерго» с 21 сентября на 9 мая 2023 года.
Соответствующее решение было зафиксировано в постановлении НКРЭКУ от 4 апреля 2023 года", — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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