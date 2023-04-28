Летом в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии — «Укрэнерго» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Летом в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии — «Укрэнерго»

Энергетика
66
Летом в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии — «Укрэнерго»
Летом в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии — «Укрэнерго»
Летом в Украине снова может возникнуть дефицит электроэнергии. После массированных ракетных обстрелов украинской инфраструктуры российскими оккупантами энергетическая система все еще находится в сложном положении.
Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.
По его словам, дефицит электроэнергии является сезонным явлением, однако обычно в Украине в течение сезона весны и лета наблюдается избыток мощности.
Читайте также
«Тогда Украина способна экспортировать электроэнергию, а осенью-зимой — дефицит. А вот в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом, и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии», — добавил Кудрицкий.
Место для вашей рекламы
Ранее в «Укрэнерго» заявляли, что экономия электроэнергии важна всегда, в этом Украина приближаемся к европейским стандартам.
По словам президента Владимира Зеленского, украинские власти уже начали подготовку энергетической системы страны к следующей зиме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.