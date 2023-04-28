Летом в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии — «Укрэнерго» Сегодня 11:33 — Энергетика

Летом в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии — «Укрэнерго»

Летом в Украине снова может возникнуть дефицит электроэнергии. После массированных ракетных обстрелов украинской инфраструктуры российскими оккупантами энергетическая система все еще находится в сложном положении.

Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

По его словам, дефицит электроэнергии является сезонным явлением, однако обычно в Украине в течение сезона весны и лета наблюдается избыток мощности.

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«Тогда Украина способна экспортировать электроэнергию, а осенью-зимой — дефицит. А вот в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом, и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии», — добавил Кудрицкий.

Ранее в «Укрэнерго» заявляли, что экономия электроэнергии важна всегда, в этом Украина приближаемся к европейским стандартам.

По словам президента Владимира Зеленского, украинские власти уже начали подготовку энергетической системы страны к следующей зиме.

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УНІАН По материалам:

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