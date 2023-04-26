«Центрэнерго» впервые в истории начала экспорт электроэнергии — Finance.ua

«Центрэнерго» впервые в истории начала экспорт электроэнергии Сегодня 17:41 — Энергетика

«Центрэнерго» впервые в истории начала экспорт электроэнергии

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» 26 апреля впервые в истории начала экспорт электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества.

Согласно сообщению, первым зарубежным покупателем электроэнергии компании стала Молдова.

«Экспорт позволит „Центрэнерго“ уменьшить зависимость от ситуации на отечественном рынке электроэнергии и получить доступ к рынкам ЕС. Компания работает над развитием сотрудничества с европейским энергетическим сектором, чтобы увеличить объемы экспорта электроэнергии», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2022 году «Центрэнерго» увеличило убыток в 7 раз до 7,2 млрд гривен.

В состав «Центрэнерго» входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

78,289% акций компании принадлежат государству в лице Фонда госимущества.

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Українські Новини По материалам:

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