Регулятор не прогнозирует увеличения цен на электроэнергию для бизнеса — Finance.ua

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Регулятор не прогнозирует увеличения цен на электроэнергию для бизнеса

Энергетика
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Регулятор не прогнозирует увеличения цен на электроэнергию для бизнеса
Регулятор не прогнозирует увеличения цен на электроэнергию для бизнеса
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подняла ценовые ограничения на рынке электроэнергии для постепенной либерализации энергорынка.
Об этом заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.
«Мы приняли решение на прошлой неделе, которое вступит в законную силу с 1 декабря, об увеличении зоны так называемых прайс-кепов. Решали две задачи. Первая задача — это либерализация дальнейшая, пошаговая, нашего энергорынка и приближение его правил к правилам Европейского союза» , — сказал он.
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Глава регулятора добавил, что вторая задача, которая должна решить поднятие прайс-кепов — создание инвестиционных условий для привлечения высокоманевровых генерирующих мощностей.
«Мы не прогнозируем рост тарифов для юридических лиц после поднятия прайс-кепов. Это рынок. Цена будет сформирована рыночная», — сказал Ущаповский.
Отдельно он подчеркнул, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии никак не касаются тарифа для населения и речи о его пересмотре не идет.
Напомним, ранее «Энергоатом» выступил за полную отмену прайс-кепов на рынке электроэнергии.
По материалам:
РБК-Україна
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