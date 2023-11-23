Регулятор не прогнозирует увеличения цен на электроэнергию для бизнеса — Finance.ua

Регулятор не прогнозирует увеличения цен на электроэнергию для бизнеса Сегодня 09:11 — Энергетика

Регулятор не прогнозирует увеличения цен на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подняла ценовые ограничения на рынке электроэнергии для постепенной либерализации энергорынка.

Об этом заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

«Мы приняли решение на прошлой неделе, которое вступит в законную силу с 1 декабря, об увеличении зоны так называемых прайс-кепов. Решали две задачи. Первая задача — это либерализация дальнейшая, пошаговая, нашего энергорынка и приближение его правил к правилам Европейского союза» , — сказал он.

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Глава регулятора добавил, что вторая задача, которая должна решить поднятие прайс-кепов — создание инвестиционных условий для привлечения высокоманевровых генерирующих мощностей.

«Мы не прогнозируем рост тарифов для юридических лиц после поднятия прайс-кепов. Это рынок. Цена будет сформирована рыночная», — сказал Ущаповский.

Отдельно он подчеркнул, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии никак не касаются тарифа для населения и речи о его пересмотре не идет.

Напомним, ранее «Энергоатом» выступил за полную отмену прайс-кепов на рынке электроэнергии.

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